Nu le pasă de cei cu nevoi speciale! Sancțiuni de aproape 1 milion de lei aplicate de polițiștii locali în Timişoara. FOTO

Nu le pasă de cei cu nevoi speciale! Sancțiuni de aproape 1 milion de lei aplicate de polițiștii locali în Timişoara.

Poliția Locală Timișoara (PLT) reamintește conducătorilor auto că staționarea pe locurile special amenajate pentru persoanele cu dizabilități, dar și pe cele pentru familiile cu copii mici se sancționează drastic.

Astfel, potrivit Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap și Legii 280/2023 privind accesul cu prioritate pentru femei gravide, precum şi pentru persoane însoţite de copii cu vârsta de până la 5 ani, în spaţiile de parcare aparţinând entităţilor publice şi private, precum şi în spaţiile de parcare organizate de către acestea, se sancționează cu amenzi de la 2000 la 10.000 de lei și chiar cu ridicarea autovehiculului.

„În cadrul patrulărilor efectuate, dar și ca urmare sesizărilor de la cetățeni, polițiștii locali au aplicat anul acesta 374 de astfel de sancțiuni în valoare totală de 953.335 lei. Cele mai multe astfel de probleme au fost semnalate la supermarketuri, dar și în alte zone din oraș unde sunt amenajate astfel de locuri, printre care Strada Nicolae Andreescu, Bdul General Ion Dragalina, Strada Piatra Craiului, Splaiul Nistrului, Strada Ștefan cel Mare, Arieș, N. Lenau, Franz Liszt, Calea Sever Bocu, Regele Mihai I, Stan Vidrighin, Ion Ionescu de la Brad, Cosmonauţilor, Siemens, Regimentul 13 Călărași, Constructorilor, Calea Circumvalațiunii, Piața Consiliul Europei, Antenei, Calea Martirilor 1989, Gheorghe Lazăr, Calea Șagului, Aristide Demetriade, Calea Aradului, Divizia 9 Cavalerie, Simion Bărnuțiu”, a transmis Poliţia Locală Timişoara.

Poliția Locală atrage atenția și asupra unor semnalări din partea unor cetățeni care fac parte din rândul celor cu dizabilități care au reclamat că au întâlnit conducători auto care își pun pe parbriz ecusoane printate de pe internet, beneficiind astfel de locuri de parcare mai aproape de intrarea în magazine fără a avea acest drept. Acțiunile pentru luarea măsurilor legale în astfel de încălcări ale legislației în vigoare continuă, au precizat autorităţile.

Sursa foto: PLT