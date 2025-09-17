Festivalul de film One World Romania programează evenimente speciale la Timișoara, Arad și Oradea

Organizatorii Festivalului Internațional de Film Documentar și Drepturile Omului One World Romania anunță că programează evenimente speciale în luna octombrie, în vestul țării, la Timișoara, Arad și Oradea.

După evenimentul de la Eforie Sud din luna august,vor avea loc proiecții speciale și în Timișoara (9–12 octombrie, Cinema Studio), Arad (13–15 octombrie, Cinema Arta) și Oradea (17–19 octombrie, Cetatea Oradea), potrivit unui comunicat al organizatorilor remis miercuri.

Proiecțiile vor fi însoțite de discuții cu regizori, reprezentanți ai ONG-urilor și experți în temele abordate.

Festivalul include și ateliere de film documentar pentru adolescenți, Meet, Point & Shoot, precum și programul educațional Juriul Liceenilor, prezent la Timișoara. Înscrierile pentru ateliere și juriu sunt deschise, iar patru proiecții educaționale vor fi organizate în parteneriat cu liceele din fiecare oraș.

CITEȘTE ȘI: Cinci comune din Timiș vor forma un consorțiu administrativ

Printre filmele care vor fi prezentate se numără:

• „Trenuri” / „Trains” (r. Maciej J. Drygas), Marele Premiu al Competiției Internaționale la IDFA 2024, un documentar construit din materiale de arhivă despre Europa secolului XX;

• „Musafirul” / „The Guest”, care urmărește viața unui refugiat sirian găzduit de o familie poloneză la granița cu Belarus;

• „CALIU: Nicidecum altceva, ce să fac altceva?” / „CALIU: Nothing else, what else can I do?”, un portret al unui violonist rom reintegrându-se în viața culturală;

• „Laguna soldatului”, film premiat de Juriul Liceenilor la București, despre influența eroului național Simón Bolívar asupra identității Columbiei.

Intrarea la edițiile din Arad și Oradea este liberă, iar biletele pentru proiecțiile din Timișoara sunt deja disponibile online pe site-ul cinematografului. Detalii despre invitații dezbaterilor vor fi publicate pe oneworld.ro.

„Pentru prima dată, ediția din afara Bucureștiului propune un turneu în vest: Timișoara, Arad, Oradea. Mai mult decât filmele, publicul va putea experimenta spiritul festivalului: dialoguri comunitare, educație media și pentru drepturile omului, conectare, comunitate. Îndrăznesc să spun că e un format particular în mediul cultural de la noi, de unde nicio persoană căreia-i pasă de cei din jur n-a plecat dezamăgită”, a declarat Andreea Lăcătuș, directoarea festivalului.

Festivalul este organizat de Asociația One World Romania și finanțat de Administrația Fondului Cultural Național, Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte și Fundația Comunitară Oradea.