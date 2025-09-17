Cinci comune din Timiș vor forma un consorțiu administrativ

Administraţie
Publicat în de Laurenţiu Nistorescu
Fără comentarii
Cinci comune din Timiș vor forma un consorțiu administrativ

Cinci comune din zona de nord-est a județului Timiș – anume, Balinț, Bethausen, Ghizela, Ohaba Lungă și Bara – au încheiat zilele trecute Acordul de principiu pentru constituirea unui consorțiu administrativ.

Această formă de asociere, reglementată prin Legea 375/2022, va permite unităților rurale timișene să-și gestioneze în comun anumite activități administrative, facilitate cu atât mai importantă cu cât comunele în cauză reunesc, în cele 23 de sate componente, mai puțin de șapte mii de locuitori împreună.

Poziția geografică periferică în raport cu principalele căi de transport a celor cinci unități administrative asociate constituie, de asemenea, un factor care defavorizează atragerea de resurse, aspect pe care aleșii cetățenilor din localitățile în cauză și-au propus în mod explicit să-l contracareze.

Sediul noului consorțiu a fost stabilit în comuna Balinț.

CITEȘTE ȘI: Robogete: Există o scădere a numărului de concedii medicale nejustificate

Sursa foto: Primăria Comunei Balinț

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *