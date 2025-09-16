Robogete: Există o scădere a numărului de concedii medicale nejustificate

Există o scădere a numărului de concedii medicale nejustificate sau fără fundament medical atât în anul 2025 față de anul 2024, spune, marți, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Cu toate acestea, fenomenul nu poate fi stopat total, dar „poate fi redus semnificativ”.

„Există o scădere a numărului de concedii medicale nejustificate sau fără fundament medical atât în anul 2025 față de anul 2024, dar, foarte interesant, o scădere cu aproape 20% a numărului de concedii medicale cumulat din luna mai versus august la final când am văzut pentru prima dată aceste cifre.

Deci, odată cu măsurile legislative pe care împreună cu colegii le-am adoptat în luna iulie, de exemplu, odată cu controalele la nivelul unităților sanitare sau la nivelul acelor cabinete unde erau eliberate un număr crescut de concedii medicale, iată că acest fenomen începe să se reducă și e un lucru încurajator, spun eu”, spune ministrul Rogobete, la Antena 3 CNN.

Acesta afirmă că fenomenul este urmărit în continuare atât de Ministerul Sărătății, cât și de Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Întrebat dacă a descoperit concret cum funcționează această rețea a concediilor medicale fictive și cum ar putea fi stopată, Alexandru Rogobete a spus că nu crede că această rețea va putea fi stopată total, „dar fenomenul poate fi redus semnificativ”.

Potrivit ministrului, aceste concedii medicale fictive, fără fundament medical, „ne costă foarte mulți bani”: „Practic, luăm de la gura a bolnavilor din spital, care au nevoie de tratamente, de medicamente, de consumabile medicale și plătim aceste vacanțe inventate cu un concediu medical.

Aici apare situația care este inacceptabilă, din punctul meu de vedere, motiv pentru care, odată cu preărarea mandatului, încă din prima săptămână, prima activitate a fost demararea acestor controale, pentru că, așa cum bine de multe ori am spus, în sănătate nu putem reduce bugetul, însă putem ajusta anumite cheltuieli care nu sunt justificate și iată un fenomen al concediilor medicale care costă foarte mult bani, astfel încât acei bani să poată fi realocați în interiorul sistemului pentru activități concrete în beneficiu pacienților și beneficiul sistemului, până la urmă”, potrivit Mediafax.