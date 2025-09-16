Oase umane găsite într-o baltă cu pești, în curtea unui imobil din Timiș

La data de 16 septembrie 2025, poliţişti din cadrul Secției 7 Poliție Rurală Lugoj, fost sesizați de către un bărbat cu privire la faptul că într-o baltă cu pești din curtea unui imobil din localitatea Sacoșu Mare, a găsit câteva fragmente osoase ce par a fi umane.

Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat ca fragmentele descoperite sunt într-o stare avansată de descompunere, acestea fiind ridicate, ambalate și trimise la Institutul de Medicină Legală din Timișoara.

În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, a transmis IPJ Timiș.