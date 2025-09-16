Cetatea Jdioara va fi reabilitată

Cetatea Jdioara va fi reabilitată

Cetatea Jdioara va fi reabilitată. Aceasta este promisiunea aleșilor locali din comuna timișeană Criciova, la care este arondată și localitatea Jdioara împreună cu celebra sa cetate medievală.

Întruniți în ședință extraordinară la sfârșitul săptămânii trecute, consilierii comunali au decis, în contextul rectificării bugetului local, să introducă un nou obiectiv pe lista de investiții: restaurarea, reabilitarea, modernizarea Cetății Jdioara, obiectiv care include și realizarea unor amenajări peisagistice și, respectiv, modernizarea căilor de acces spre cetate.

Suma alocată de la bugetul local pentru această investiție este de 30 de mii de lei.

Și clădirea dispensarului din centrul administrativ al comunei va fi supus reabilitării energetice și consolidării seismice, în cadrul unei investiții în valoare de 70 de mii de lei.

One thought on "Cetatea Jdioara va fi reabilitată

  1. Cetatea Jdioara este un sit arheologic situat pe teritoriul satului Jdioara, comuna Criciova, în județul Timiș. Are o istorie bogată, începând cu perioada romană, când a fost întemeiată ca o fortificație în secolele II-III. Cetatea a fost menționată documentar pentru prima oară în secolele XIII-XVIII, având un rol important în istoria locală, dar a fost ulterior incendiată și demantelată, iar pietrele sale au fost folosite de localnici pentru noi construcții.
    Informații cheie:
    Localizare: Satul Jdioara, comuna Criciova, județul Timiș, la aproximativ 18 km est de Lugoj.
    Perioada istorică: Originile cetății datează din perioada colonizării romane, secolele II-III, cu atestări documentare ulterioare, între secolele XIII și XVIII.
    Importanță: A reprezentat un important punct de fortificare în vestul Banatului.
    Stare actuală: Sit arheologic, unde localnicii au folosit pietrele zidurilor pentru noi construcții după incendieri.
    Relevanța turistică: Locul marchează traseul spre cetate, marcat în 2017, și poate fi combinat cu drumeții în zonă.

