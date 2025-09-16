Cetatea Jdioara va fi reabilitată. Aceasta este promisiunea aleșilor locali din comuna timișeană Criciova, la care este arondată și localitatea Jdioara împreună cu celebra sa cetate medievală.

Întruniți în ședință extraordinară la sfârșitul săptămânii trecute, consilierii comunali au decis, în contextul rectificării bugetului local, să introducă un nou obiectiv pe lista de investiții: restaurarea, reabilitarea, modernizarea Cetății Jdioara, obiectiv care include și realizarea unor amenajări peisagistice și, respectiv, modernizarea căilor de acces spre cetate.

Suma alocată de la bugetul local pentru această investiție este de 30 de mii de lei.

Și clădirea dispensarului din centrul administrativ al comunei va fi supus reabilitării energetice și consolidării seismice, în cadrul unei investiții în valoare de 70 de mii de lei.