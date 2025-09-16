Trenul IR 1833 Iași – Timișoara Nord își schimbă orarul timp de trei zile

Trenul IR 1833 care circulă pe ruta Iași – Timișoara Nord va avea modificări în perioada 6-8 octombrie 2025, din cauza unor lucrări la infrastructura feroviară din stația Iacobeni.

În cele trei zile, trenul va circula cu numărul IR 12839 și cu un orar complet schimbat pe întreaga rută.

Plecarea din Iași va fi la ora 4:45, iar sosirea în Timișoara Nord la ora 21:27.

Modificările sunt necesare pentru realizarea lucrărilor la infrastructura feroviară din stația Iacobeni, lucrări solicitate și efectuate de CNCF CFR SA, managerul stației, conform Mediafax.