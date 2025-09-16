Se opreşte apa pe mai multe străzi din Timişoara, dar şi în Jimbolia

Miercuri, 17 septembrie, între orele 9-16, la intersecția străzilor Nicolae Andreescu și Lămâiței se va executa o conectare de conducte. Lucrările fac parte din „CL 13 – Execuție rețele de apă și canalizare Timișoara Sud – Lot 1”.

Pe durata lor se va întrerupe furnizarea apei pe străzile Lămâiței, Eugen Cuteanu, Intrarea Iulia Simu și Intrarea Virgil Simionescu.

Joi, 18 septembrie, între orele 9-12, la Jimbolia se va întrerupe furnizarea apei pentru conectarea rețelei noi la cea existentă.

ŢLa reluarea alimentării cu apă în regim normal este posibil ca la robinete să curgă apă tulbure. Deoarece această perturbare va fi de scurtă durată, recomandăm clienților să nu folosească apa în scopuri menajere, până la limpezirea completă. Rugăm, de asemenea, consumatorii să ia măsuri de stocare a unor cantități de apă care să le acopere necesarul pe perioada anunțată”, a transmis Aquatim.