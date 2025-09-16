ITM Timiş invită angajatorii la o nouă sesiune de dialog online pe tema REGES-ONLINE

ITM TIMIȘ organizează joi, 18 septembrie, de la ora 10, o sesiune ONLINE de informare destinată angajatorilor și specialiștilor din resurse umane. Instruirea are loc în contextul apropierii termenului limită până la care firmele trebuie să se înroleze în noua platformă REGES-ONLINE, care va înlocui sistemul REVISAL.

Agenda întâlnirii online este:

1. Cum creăm cont și cum îl activăm;

2. Cererea de acces la registru, reprezentanți legali/împuterniciți;

3. Delegarea și delegații;

4. Noutati disponibile

6. Sesiune de întrebări și răspunsuri.

Ședința va fi înregistrată și disponibilă pentru vizualizare.

Linkul de conectare este: https://zoom.us/j/94455219792?pwd=zkZiPTDPxLaCq1O1OBaApvONGureyH.1. În cazul în care este solicitată parola de acces a întâlnirii, aceasta este ITMTM1609.

Doamna inspector șef, Ileana Mogoșanu, reamintește angajatorilor din județul Timiș faptul că data de 30.09.2025 este termenul limită până la care angajatorii trebuie să se înregistreze în REGES-ONLINE și totodată să completeze toate elementele contractelor individuale de muncă active la data accesării Registrului care nu se regăsesc în sistemul informatic REVISAL.

De asemenea, doamna inspector șef roagă angajatorii să se înregistreze fără întârziere în REGES-ONLINE, pentru a evita aglomerarea la finalul perioadei de tranziție și pentru a beneficia în cel mai scurt timp de avantajele digitalizării.

Menționăm că, începând cu data de 1 octombrie 2025, înregistrările în Registru vor putea fi realizate exclusiv prin noua platformă. Trecerea la REGES-ONLINE nu presupune migrarea de către angajator a bazelor de date existente, aceasta fiind deja realizată în sistem. Angajatorii trebuie doar să își creeze cont în platformă, proces simplificat și rapid, care asigură accesul direct la toate funcționalitățile necesare.

REGES-ONLINE oferă numeroase beneficii:

•​administrarea digitală a contractelor de muncă și acces permanent la istoricul acestora;

•​raportarea în timp real și actualizare automată a aplicației;

•​accesul securizat prin certificat digital calificat sau ROeID;

•​integrarea cu sistemele informatice interne de resurse umane, fără proceduri suplimentare de transfer al datelor.

Platforma este disponibilă direct din browser, fără instalare locală, accesând https://reges.inspectiamuncii.ro/

Autentificarea în registru se poate realiza fie cu cont creat pe platforma RoEID, fie cu semnătură digitală confirmată la ANAF.

„Pentru îndrumare privind modalitatea de autentificare dar și pentru a sprijini angajatorii în cunoașterea funcționalităților noului sistem, recomandăm accesarea linkul-ui de mai jos, pentru vizualizare tutoriale:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLpqSMiGqy3ZFAijRX02yGo59sE9aNZf1o

Vă reamintim faptul că nerespectarea obligației privind înregistrarea în Registru în termenul legal, se sancționează cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei, iar necompletarea tuturor elementelor contractelor individuale de muncă active la data înrolării în noul sistem, care nu se regăsesc în REVISAL, se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Utilizarea REGES-ONLINE simplifică activitatea angajatorilor, crește transparența și oferă o gestionare modernă și sigură a relațiilor de muncă”, a transmis ITM Timiş.