Patru persoane au fost reținute după ce au proiectat imagini cu Trump și Epstein pe Castelul Windsor

Patru persoane au fost reținute de poliția britanică după ce fotografii cu președintele american Donald Trump și Jeffrey Epstein au fost proiectat pe fațada Castelului Windsor, pe fondul vizitei de stat a liderului american, notează The Independent.

Imaginile proiectate au inclus fotografii ale lui Trump alături de Epstein, precum și poză tip „mugshot” a președintelui american, realizată în 2023, când a fost pus sub acuzare în statul Georgia.

Luni, democrații din Camera Reprezentanților a făcut public luni un presupus mesaj de felicitare pe care Donald Trump l-ar fi trimis lui Jeffrey Epstein acum mai bine de 20 de ani, deși Casa Albă neagă autenticitatea acestuia.

Publicarea acesteia a readus în atenția publicului legăturile lui Trump cu Epstein.

Poliția Thames Valley a anunțat că patru persoane au fost arestate sub suspiciunea de „comunicări malițioase” și că incidentul este investigat împreună cu alte autorități.

„Luăm foarte în serios orice activitate neautorizată în jurul Castelului Windsor”, au anunțat autoritățile, potrivit Mediafax.

Sursa foto: captură video AFP News Agency