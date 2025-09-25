„Oameni cu poezie”, în Piaţa Unirii din Timişoara

Scriitorul Robert Șerban îi invită pe cei care trec sâmbătă, 27 septembrie, prin Piața Unirii din Timișoara, să fie… Oameni cu poezie.

Începând cu ora 10 și până la ora 18, la Terasa D’Arc el va scrie – la o mașină de scris – și va dărui câte o poezie originală, semnată olograf, celor care își doresc ineditul dar.

Astfel, trecătorii vor fi martori la nașterea textelor literare ai căror destinatari pot deveni chiar ei. În prealabil, va exista un dialog între Robert și viitorul posesor al poeziei, căruia îi va pune câteva întrebări, răspunsurile primite putând fi o „bază documentară” a poeziei ce urmează să fie scrisă chiar acolo, pe loc, în public.

Happeningul va avea și o componentă de imagine, fotograful Horea Preja urmând să surprindă instantanee din desfășurarea sa.

Într-o lume în care dialogul uman e tot mai fragmentat, mai rar și intermediat de rețelele sociale, happeningul Oameni cu poezie aduce față în față semeni care să se inspire unii pe alții, să se împrietenească, iar întâlnirea lor să aibă tâlc și poezie.

Această creație a fost realizată printr-o finanțare Energie! Burse de creație, acordată de Municipiul Timișoara, prin Centrul de Proiecte. Creația nu reprezintă în mod necesar poziția Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara, iar acesta nu este responsabil de conținutul ei sau de modul în care poate fi folosită.