Anunț privind vânzarea bunurilor imobile – Teren extravilan în Parța.

D.G.R.F.P. Timişoara prin intermediul AJFP Timiş organizează în data de 06.10.2025 ora 14.00 în localitatea Timişoara, str. Gh. Lazăr, nr. 9B, Amfiteatru, licitaţie următoarelor bunuri imobile:

Teren extravilan înscris în CF 406749 Parta ,cu nr.cad. 406749,in supraf. de 17.300 mp,categ. de folosinta:neproductiv in supraf. de 3.400 nr.Tarla 957,nr.parc.1 si arabil in supraf. de 13.900 mp, nr.Tarla 950/2,nr.Parc.8-9,si constr.cu nr.cad.:406749-C1,cu supraf.construitã la sol:275 mp,nr.Niv:1 si sopron cu nr.cad.:406749-C2,cu suprafatã construitã la sol:167mp, nr.Niv:1,casa fara acte,cu nr.cad.:406749-C3,cu supraf.constr.la sol:85mp,(inscr.in CF sporadic400987),sit.in loc.Parta,nr.712,jud.Timis, imobil aflat sub incidenta art. 3 alin (1) din Legea nr 17/2014,fiind notata suprapunerea reala a doua acte de proprietate asupra imobilului A1, CF400987, în favoarea lui Luca Dumitru-Dumitru, Luca Dumitru-Sorina si Titlul de proprietate 28470/76 din 05.06.1996 prin care s-a atribuit dreptul de proprietate în favoarea lui Mihailescu Emilia pentru suprafata de 5800 m.p. din A950/2/8, proprietate comuna a garantilor ipotecarul Luca-Dumitru Dumitru si Luca-Dumitru Sorina pentru debitoarea SC Chit-Lasou SRL, preţul de pornire al licitaţiei a I a este de 1.205.176 le i , exclusiv TVA;

Teren agricol -, imobil inscris in cf 406748-parta, teren arabil extravilan, nr. Cadastral 406748, in suprafata de 4800 mp, nr.tarla a 950/2, nr.parcela 7, ( inscris in cf sporadic 402828) jud Timis, uat Parta, preţul de pornire al licitaţiei a I a este de 145.661 lei, exculsiv TVA, proprietate a garanţilor ipotecari Luca-Dumitru Dumitru şi Luca Dumitru-Sorina, pentru obligaţii datorate de SC Chit-Lasou SrL

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru, la numărul de telefon 0256/200035 sau accesând linkul: https://static.anaf.ro/static/2/Timisoara/20250922154943_841-10.pdf