Acţiune de proporţii a poliţiştilor timişeni: aproape 250 de amenzi, dintre care peste 150 pentru depăşirea vitezei

Miercuri, 24 septembrie, în intervalul orar 12:00–16:00, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Timiș, Biroului Rutier Timișoara, Biroului Rutier Lugoj, Formațiunea Rutieră Recaș și Formațiunea Rutieră Sânnicolau Mare, au desfășurat o acțiune în sistem cascadă pe întreaga lungime a DN 6, între Cenad și limita cu județul Caraș-Severin, acțiune ce a avut ca scop prevenirea accidentelor rutiere produse pe acest sector de drum.

Pentru a spori eficiența acțiunii și impactul preventiv, aceasta s-a desfășurat în același interval orar, și pe sectorul drumului național 6 aflat în competența Serviciului Rutier Caraș-Severin.

„În cadrul acțiunii au fost aplicate 244 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 71.302 lei. Dintre acestea, 157 de sancțiuni au fost aplicate pentru nerespectarea regimului legal de viteză, 1 pentru efectuarea unei depășiri neregulamentare și 86 pentru alte abateri la regimul rutier.

Totodată, polițiștii au reținut 12 permise de conducere și au retras 4 certificate de înmatriculare.

De asemenea, au fost efectuate 54 de testări cu aparatul etilotest și 5 testări cu aparatul drugtest”, a transmis IPJ Timiş.

Exemple:

La data de 24 septembrie 2025, în jurul orei 14:24, pe DN 6, la km. 581, a fost depistat un bărbat de 24 de ani, conducând un autoturism cu viteza de 138 km/h pe un segment de drum limitat la 70 km/h, depășind astfel limita legală de viteză cu 68 km/h.

Acesta a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 1822,5 lei și cu suspendarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pe o perioadă de 90 de zile.

•

La data de 24 septembrie 2025, în jurul orei 15:57, pe DN 6, la km. 595, a fost depistat un bărbat de 47 de ani, conducând un autoturism cu viteza de 148 km/h pe un segment de drum limitat la 90 km/h, depășind astfel limita legală de viteză cu 58 km/h.

Acesta a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 1822,5 lei și cu suspendarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pe o perioadă de 90 de zile.

•

La data de 24 septembrie 2025, în jurul orei 15:37, pe DN 6, la km. 596 a fost depistat un bărbat, de 43 de ani, conducând un autoturism cu viteza de 141 km/h pe un segment de drum limitat la 90 km/h, depășind astfel limita legală de viteză cu 51 km/h.

Acesta a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 1822,5 lei și cu suspendarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pe o perioadă de 90 de zile.

Polițiștii rutieri vor acționa și în perioada următoare pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente.