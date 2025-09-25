O nouă viață pentru Sinagoga din Fabric: centru comunitar de educație și co-learning.

Primarul Dominic Fritz a anunțat aseară în cadrul unui eveniment public la Cinema Studio, care vor fi viitoarele funcțiuni ale Sinagogii din Fabric, clădire-monument istoric preluată de Municipalitate în administrare pe o perioadă de 49 de ani.

Aici va fi amenajat un centru comunitar de educație și co-learning, cu bibliotecă publică, spații pentru copii și tineri, o zonă de alimentație publică, dar și un spațiu memorial care să păstreze vie istoria locului.

La prezentarea conceptului a fost prezent și Javier Ors Ausin, manager de program pentru World Monuments Fund din New York, care a susținut financiar întreg procesul participativ de dezvoltare a unui plan de refuncționalizare a Sinagogii.

„Suntem foarte bucuroși că programul World Monuments Fund Watch facilitează o schimbare pozitivă pentru Sinagoga din Timișoara și pentru comunitatea locală. Proiectul nostru s-a concentrat pe dezvoltarea unui plan de reutilizare adaptativă bazat pe un proces colaborativ.

Este important ca viitorul acestui obiectiv de patrimoniu important din Timișoara să fie decis nu doar pentru locuitorii orașului, ci și împreună cu ei”, a declarat Javier Ors Ausin, manager de program pentru World Monuments Fund.

Conceptul, rezultat din consultările cu specialiști și cu comunitatea, propune transformarea sinagogii într-un spațiu deschis și viu, cu funcțiuni mixte, dedicat în special copiilor, adolescenților și tinerilor.

Proiectul municipalității este gândit astfel încât cea mai mare parte a activităților să fie dedicate educației (aproximativ 70%), la care se adaugă activități culturale și o zonă de alimentație publică.

Astfel, parterul și etajul vor fi amenajate ca un hub de co-învățare, capabil să găzduiască ateliere, conferințe și expoziții. Totodată, la parter va exista o sală pentru expoziții și evenimente de mică amploare, precum și o cafenea, iar curtea va fi reconfigurată ca spațiu deschis pentru expoziții și concerte în aer liber, gândit să devină un punct de întâlnire pentru întreaga comunitate.

Procesul de design participativ a cuprins cinci ateliere la care au participat aproximativ 100 de persoane, inclusiv reprezentanți ai comunității evreiești, administrației locale, organizațiilor și asociațiilor din oraș, sectorului educațional și cultural, precum și ai comunității din cartierul Fabric.

Următoarea etapă în derularea proiectului este pregătirea licitației pentru achiziția documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a proiectului tehnic (PT), pași esențiali pentru începerea efectivă a procesului de refuncționalizare a sinagogii.

Rezultatele procesului participativ, precum și prezentarea conceptului pentru Sinagoga Fabric pot fi accesate la următorul link: https://decidem.primariatm.ro/processes/SinagogaFabric/f/113/