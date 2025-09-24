Împrumut pentru educație, într-o localitate timișeană

Publicat în de Laurenţiu Nistorescu
Împrumut pentru educație, într-o localitate timișeană

Pentru a-și asigura resursele financiare necesare reabilitării clădirii Liceului ”Traian Vuia”, cea mai importantă unitate de învățământ din zona montană a județului Timiș, consilierii locali ai orașului Făget au decis, în cadrul celei mai recente ședințe de plen, să contracteze de la Ministerul Finanțelor un împrumut din venituri din privatizare, în valoare de cel mult 3.351.703 de lei.

Împrumutul dorit, pe care administrația făgețeană urmează să-l restituie din bugetul propriu, va avea o maturitate de zece ani, cu o perioadă de grație de 12 luni.

Investiția la edificiul educațional amintit urmărește reabilitarea energetică a clădirii principale.

