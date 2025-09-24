VIDEO! CJ Timiș a găsit soluții pentru oprirea dezastrului ecologic de la deponeul din Ghizela, iar monitorizarea poluării continuă

CJ Timiș a găsit soluții pentru oprirea dezastrului ecologic de la deponeul din Ghizela, iar monitorizarea poluării continuă

La ședința de plen de miercuri, 24 septembrie 2025, a Consiliului Județean Timiș aleșii județeni au analizat una dintre cele mai sensibile teme din zona de mediu: situația gropii de gunoi de la Ghizela. Reprezentanții Direcției de Mediu a CJT, alături de o firmă de specialitate, au prezentat rezultatele unui amplu control, care a vizat gradul de umplere a celulelor de depozitare, modul de gestionare a deșeurilor și, mai ales, problema levigatului – lichidul toxic rezultat în urma stocării gunoaielor.

Concluziile nu au fost deloc liniștitoare, ba chiar grave. Specialiștii au arătat că celula 2, aflată în exploatare, a depășit deja 90% din capacitate, în timp ce celula 1, care ar fi trebuit să fie închisă corespunzător, prezintă grave deficiențe. Mai mult, ceea ce se depozitează în celula 2 se revarsă parțial peste prima celulă, neetanșată corespunzător. În interiorul acesteia din urmă s-au acumulat peste 200 de metri cubi de levigat, încărcat cu substanțe extrem de toxice.

Studiul realizat de CJT, cu o firmă cu care Retim se judecă, arată că deponeul de la Ghizela este plin, așa că autoritățile județene iau în calcul ca deșeurile din Timiș să fie duse în județele învecinate, pe baza unor contracte ferme și legale.

Specialiștii contractați de Consiliul Județean au ajuns la concluzia că zona este o adevărată bombă ecologică, ce poate exploda în orice moment, în contextul în care, cantități uriașe de levigat ar fi depozitate în amestec cu deșeurile, iar situația este și mai gravă pentru că se degajă gaze de sub mormanele de deșeuri amestecate cu levigat și alte substanțe periculoase.

“Slavă Domnului că încă nu este ruptă membrana celulei! Slavă Domnului că, deși, pe celula 1, chiar în timpul unui control al Apelor Române, a început să alunece dealul. Vreau să vă imaginați ce înseamnă 220 de mii de metri cubi de levigat, de substanță chimică, în solul, în pânza freatică a Timișului, în vecinătatea Begăi și a Timișului. Nu vreau să trag eu concluzii cu ce s-ar întâmpla dacă s-ar rupe membrana, sau dacă dealul ar pleca la vale. Șanse sunt, pentru că 220 de metri cubi de astfel de lichid acolo, care nu este contabilizat nicăieri…

Știți că am avut un control al Gărzii de Mediu în deponeu și am primit ca măsură să facem ridicările topo și măsurătorile pentru a identifica cantitatea de deșeuri din deponeu și pot să vă spun că, din punct de vedere științific, în deponeu, cantitatea de deșeuri este mai mare decât în autorizația de mediu. S-a depășit gradul de umplere a deponeului, fără să luăm în calcul cele 220 de mii de mc de levigate pe care nu le raportează nimeni.

Deci, avem o depășire, plus 220 de mii de metri cubi de substanță lichidă. Cu toată responsabilitatea va spun că așa ceva, ce se întâmplă de ani de zile, nu se putea face fără complicitatea unor instituții ale statului român și fără inacțiunea Consiliului Județean Timiș, cel puțin”, a spus Alfred Simonis, președintele CJT.

El a explicat că instituția pe care o conduce a făcut monitorizări repetate, inclusiv înainte și după așa-numita „Zi a Porților Deschise”, iar imaginile și datele culese au fost transmise organelor de control. „Nu vreau să fac conferință de presă în fața consilierilor, ci doar să vă arăt situația reală. Este important să știți și dumneavoastră dacă e normal ca instalațiile noastre să fie folosite în acest fel”, a declarat Simonis, precizând că noua societate a CJT, destinată administrării deponeului, este deja funcțională din punct de vedere legal, după ce a primit certificatul fiscal.

În aceste condiții, se ia în calcul ca deșeurile să fie duse de acum în județele învecinate, cu care Consiliul Județean a încheiat protocoale, pentru depozitarea gunoaielor. Situația va reveni la normal, după ce va fi construită cea de-a treia celulă, la Ghizela.

Deponeul va fi administrat de firma proprie a Consiliului Județean, înființată exact în acest scop.

“Am început construirea unei noi celule, chiar împotriva legii, pentru că legea ne obligă să nu începem până nu avem un grad de umplere de 75% în celula existentă. Deși capacitatea celulei era de 95% în noiembrie, anul trecut, operatorul ne raporta, întotdeauna, sub 70%. Din proprie inițiativă, împreună cu colegii din Consiliul Județean, am zis: hai să ne asumăm asta. Ca dacă știm toți că e depășită capacitatea și ăia ne mint, ce facem? Rămânem fără groapă? În ziua în care am început, am primit și raportările cu peste 90%”, a mai spus Alfred Simonis.

În fața plenului, liderul CJT a anunțat că măsurătorile topo au confirmat ceea ce Garda de Mediu suspecta deja: cantitatea de deșeuri depozitată este mai mare decât cea prevăzută în autorizația de mediu. „S-a depășit gradul de umplere a deponeului, fără să luăm în calcul cele 220 de mii de metri cubi de levigat, care nici măcar nu sunt raportați oficial”, a subliniat Simonis.