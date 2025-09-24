Bogda are potențial turistic – propunere de investiții pentru CJ Timiș

Lucrurile au început să se miște în ceea ce privește infrastructura și obiectivele turistice, de patrimoniu și naturale din județ. Conacul Mocioni din Foeni a fost renovat complet, iar acum președintele Alfred Simonis a promis că următorul obiectiv ce va fi restaurat este conacul Petala din Clopodia, comuna Jamu Mare.

Clădirea istorică, folosită de-a lungul timpului ca depozit, școală și tabără pentru copii, a ajuns într-o stare avansată de ruină. În prezent, autoritățile județene și voluntarii Ambulanței pentru Monumente intervin pentru a stabiliza și proteja imobilul. Președintele Consiliului Județean Timiș a anunțat că monumentul va fi restaurat și redat comunității.

O altă zonă turistică cu mult potențial, aflată în atenția conducerii CJ Timiș, este Lacul Surduc și triunghiul Pietroasa – Poeni – Tomești, pentru care se lucrează la o strategie de turism și una de ecologizare.

Consilierul județean Nicu Bitea (PNL) a propus în ședința CJ Timiș de miercuri, 24 septembrie 2025, realizarea unor investiții în infrastructura turistică și de divertisment din comuna Bogda, acolo unde timp de câteva decenii a funcționat și o tabără pentru copii.

Până prin anii ’90, la tabăra de la Bogda veneau anual sute de copii. Ascunsă în mijlocul pădurii din dealurile Banatului, tabăra era o adevărată oază de bucurie, joc și voie bună.

Astăzi, tabăra de la Bogda reflectă, din păcate, starea generală a taberelor din județul Timiș, niciuna nefiind funcțională. Dincolo de dezamăgirea și rușinea acestei realități, există șanse ca instituțiile guvernamentale de resort vor da curs solicitărilor repetate ale administrației județene de a prelua taberele școlare.

Trecerea lor în administrarea Consiliului Județean Timiș ar aduce beneficii reale elevilor timișeni. Administrația județeană ar putea găsi fondurile necesare pentru modernizarea acestor locuri și pentru a le aduce la standarde actuale de confort. Mai mult decât atât, cu puțină viziune și imaginație, taberele pot redeveni nu doar spații de vacanță pentru copii, ci și adevărate atracții pentru părinți.

“Comuna Bogda este o comună extrem de atractivă din punct de vedere turistic și mai ales pe zona de weekend din punct de vedere al vizitatorilor, este zona în care există satul Charlottenburg, unicul sat construit în cerc din România, în zona Banatului și are un muzeu cinegetic și silvic.

Este o zonă cu relief colinar și cu infrastructură HORECA destul de bine pusă la punct, cu premise de dezvoltare în viitor. Tot în zonă mai există și tabăra școlară de la Bogda, care așteptăm să intre în administrarea Consiliului Județean și s-o reabilităm pentru circuitul școlar.

Propun să identificăm măsuri de atragere pe fonduri europene sau să identificăm posibilități de investiție din fondurile proprii ale Consiliului Județean și, de ce nu, și un parteneriat public-privat pentru construcția unei piste de bob pe structură metalică și role. Există exemple în țară, la Toplița, Cheile Grădiștei, Stâna de Vale, Lacul Roșu, Lunca de Sus, exemple de succes pentru tot ce înseamnă atragerea de turiști pentru acele zone, dezvoltarea de noi locuri de muncă și crearea de investiții conexe în zonele respective.

Pentru construcția acestei piste recomand localitatea Comeat, din comuna Bogdan. Eu am fost zilele trecute și mi-am făcut câteva idei în ceea ce privește locația, cu drum de acces și cu domeniul public al comunei Bogda ca și suprafață de teren, iar ca și costuri undeva la un milion și jumătate, până la 2 milioane de euro”, a declarat consilierul județean liberal.

Nicu Bitea a făcut o propunere concretă și a venit și cu un plan de investiții și un proiect pentru revitalizarea comunei Bogda și a împrejurimilor, pentru a dezvolta infrastructura turistică și de HORECA locală.

Comuna Bogda dispune de un cadru natural atractiv, dar insuficient valorificat turistic. Consilierul liberal a propus realizarea unei piste de bob moderne în localitatea Comeat. Prin acest proiect administrația județeană ar putea să completeze oferta de agrement a zonei, să creeze o atracție unică în județul Timiș, care să atragă turiști pe tot parcursul anului.

Această investiție propusă ar contribui la dezvoltarea turismului activ, diversificarea activităților de recreere, stimularea economiei locale prin locuri de muncă noi și sprijinirea serviciilor de cazare și gastronomie.

Printre date tehnice propuse se numără o pistă de bob pe șine, funcțională tot timpul anului, cu o lungime de 800 – 1.000 de metri și o capacitate de 120–150 persoane/oră. Dotări necesare sunt o stație plecare/sosire, sistem de siguranță, spații utilitare.

Bitea și cei care au conceput schița tehnică estimează costuri orientative între 1,5 – 2 milioane de euro, iar ca surse de finanțare fonduri europene, alocări din bugetul CJ Timiș și un eventual parteneriat public–privat.

Impactul pentru zona Bogda are fi crearea de locuri de muncă directe și indirecte, atragerea a câteva mii de turiști anual, creșterea vizibilității județului Timiș pe harta turismului de agrement și stimularea dezvoltării activităților turistice.