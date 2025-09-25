Accident rutier grav în Timiș

Eveniment
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Accident rutier grav în Timiș

Joi, 25.09.2025, în jurul orei 05:50, pompierii lugojeni au intervenit pentru asigurarea măsurilor PSI și prim ajutor în urma unui accident rutier produs pe centura ocolitoare a Lugojului.

În accidentul rutier au fost implicate două autoturisme în care se aflau trei persoane.

Cele două ambulanțe SAJ sosite la locul evenimentul au evaluat persoanele implicate, rezultând o singură victimă (conducătorul unui autoturism, sex masculin) transportată la spital, în stare conștientă, cooperantă, a transmis ISU Timiș.

CITEȘTE ȘI: Reprezentanții studenților și elevilor din Timișoara solicită audiență la Dominic Fritz pentru suplimentarea fondului de burse

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *