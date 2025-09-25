Accident rutier grav în Timiș

Joi, 25.09.2025, în jurul orei 05:50, pompierii lugojeni au intervenit pentru asigurarea m ăsurilor PSI și prim ajutor în urma unui accident rutier produs pe centura ocolitoare a Lugojului.

În accidentul rutier au fost implicate două autoturisme în care se aflau trei persoane.

Cele două ambulanțe SAJ sosite la locul evenimentul au evaluat persoanele implicate, rezultând o singură victimă (conducătorul unui autoturism, sex masculin) transportată la spital, în stare conștientă, cooperantă, a transmis ISU Timiș.