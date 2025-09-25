Anunț privind vânzarea bunurilor mobile – autoturisme Volkswagen, Audi şi Dacia, cazan Stabilo şi mobilier

Anunț privind vânzarea bunurilor mobile – Autoturism Volkswagen, cazan Stabilo, autoturism Audi, autoturism Dacia, mobilier an fabricație 2021.

D.G.R.F.P. Timişoara prin intermediul A.J.F.P. Timiş organizeazã in data de 30.10.2025 ora 14.00 in localitatea Timişoara, str. Ghe.Lazar, nr. 9 B, AMFITEATRU, licitaţia urmatoarelor bunuri mobile proprietate a S.C. CHIT CONCRETE 2020 S.R.L

Conform anunţului de vânzare nr.16901/17.09.2025 – licitatia a IV a

– Autoturism marca Volkswagen model, Multivan 7DB culoare GRI, 7 locuri, An, fabricatie: 1998, Combustibil: Diesel,Putere: 75 KW, Capacitate cilindrica:2461 CMC, Serie sasiu: WV2ZZZ70ZWH101225, Nr. inmatriculare: TM 04 CHT– preţ pornire licitaţie 23.908 lei +T.V.A.

– CAZAN STABILO, AN FABRICATIE 2021 -preţ pornire licitaţie 2.091 lei +T.V.A.

– Autoturism marca Audi model A4 8E, ABKEF1 culoare Galben, 5 locuri, An, fabricatie: 2005, Combustibil: Diesel, Putere: 85 KW, Capacitate cilindrica: 1896 CMC, Serie sasiu: WAUZZZ8E95A093200, Nr. inmatriculare: TM 82 CHY -preţ pornire licitaţie 12.097 lei +T.V.A.

– Autoturism marca Dacia model, LOGAN SD KSDAM5 KSDAM culoare Albastru, 5 locuri, An fabricatie: 2007, Combustibil: Benzina, Putere: 77 KW, Capacitate cilindrica: 1598 CMC, Serie sasiu: UU1KSDAM5 38092710, Nr inmatriculare: TM 38 CHY -preţ pornire licitaţie 9.375 lei +T.V.A.

– MOBILIER AN FABRICATIE 2021 -preţ pornire licitaţie 2.171 lei +T.V.A.

Informaţii detaliate se regăsesc pe site ANAF -Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara la secţiunea licitaţii si anunţuri -valorificări prin licitaţie a bunurilor sechestrate.

LINK: https://static.anaf.ro/static/2/Timisoara/20250918133337_3134-17_13443.pdf

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru din Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 107, et. I, sau la numărul de telefon 0256/259.410 .