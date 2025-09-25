Simona Radiș și Magda Rusu au câștigat titlul mondial la dublu rame feminin

Simona Radiș și Magda Rusu au câștigat titlul mondial la dublu rame feminin

România a cucerit medalia de aur în proba de dublu rame feminin (W2-) la Campionatele Mondiale de canotaj de la Shanghai, prin echipajul format din Simona Radiș și Magdalena Rusu, care a dominat finala de joi dimineață de la cap la coadă.

Radiș și Rusu au încheiat pe primul loc, cu timpul de 7:08.52 minute, la peste patru secunde de poziția secundă.

Podiumul a fost completat de Franța și Statele Unite ale Americii.

Este prima medalie a României la această ediție a Campionatelor Mondiale de Canotaj, conform Mediafax.

