Șapte călugări, printre care și români, și-au pierdut viața în Sri Lanka

Șapte călugări budiști, printre care trei cetățeni străini, și-au pierdut viața după ce un vagon acționat cu cablu s-a rupt și s-a prăbușit pe versantul unui munte din nord-vestul Sri Lanka, a anunțat joi poliția.

Victimele se aflau într-o cabină improvizată, îndreptându-se către unitățile de meditație de pe vârful muntelui din vasta mănăstire forestieră Na Uyana, miercuri seara târziu, a precizat poliția, potrivit News.Az, care citează presa internațională.

„În vagon se aflau 13 călugări. Doi au reușit să scape cu răni ușoare, dar alți patru se află în stare critică”, a declarat un oficial al poliției pentru AFP.

Conform aceleiași surse, printre victimele decedate se numără călugări din India, Rusia și România. Rapoartele preliminare indică faptul că un cablu s-a rupt, iar vagonul s-a prăbușit cu viteză mare, sărind ulterior de pe șine și izbindu-se de un copac.

Mănăstirea Na Uyana este situată la aproximativ 130 de kilometri nord-est de capitala Colombo, conform stiripesurse.ro.

Sursă foto: FILE PHOTO/Agence France-Presse