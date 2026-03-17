O butelie a explodat la Becicherecu Mic. Salvatorii au intervenit de urgență, iar un băiat a ajuns la spital

Marți, în jurul orei 15:35, Pompierii timișeni au fost solicitați să intervină pentru asigurare măsuri PSI la o deflagrație urmată de incendiu, la parterul unei locuințe pe 3 niveluri, în localitatea Becicherecu Mic.

La fața locului s-au deplasat de urgență o autospecială de primă intervenție și comandă cu 3 pompieri, o autospecială de stingere cu 4 pompieri, un echipaj SMURD cu medic și o ambulanță SAJ.

Din primele informații, explozia s-ar fi produs de la o butelie cu gaz.

În urma deflagrației, un minor de 16 ani a suferit arsuri la nivelul feței și membrelor superioare. Acesta a fost evaluat de către un echipaj medical și apoi dus la spital, conștient și cooperant.

Polițiștii continuă verificările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs incidentul, în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun.