Rogobete: Coaliția este în preanestezie

Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a spus marți că actuala coaliție este în preanestezie și că nu este „încă” la Terapie Intensivă.

Întrebat dacă actuala coaliție de guvernare este la Terapie Intensivă după divergențele dintre social-democrați pe de-o parte și PNL și USR de cealaltă parte, ministrul Sănătății a spus: „Nu cred că a intrat la Terapie Intensivă. Este în preanestezie, aș putea spune. Nu e încă la terapie intensivă”.

Jurnaliștii l-au întrebat dacă, având în vedere că spune că actuala coaliție este în preanestezie, premierul e pe perfuzii din punct de vedere politic.

„Nu aș vrea să intru în astfel de metafore. Situația politică și dezechilibrul și tensiunea care se văd în spațiu public nu cred că sunt o surpriză pentru nimeni.

Asta e motivul pentru care am zis că este în preanestezie”, a adăugat Alexandru Rogobete.

Ministrul a refuzat să răspundă la întrebarea dacă ar colabora mai bine cu un alt premier, potrivit Mediafax.

