Percheziții de amploare la persoane bănuite de braconaj (video)

Percheziții de amploare la persoane bănuite de braconaj.

Polițiștii hunedoreni au desfășurat, la data de 17 martie 2026, o amplă acțiune în comuna Lăpugiu de Jos, finalizată cu descoperirea unui arsenal impresionant de arme și muniții deținute ilegal, precum și a mai multor trofee de vânătoare. Doi bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore.

La data de 17 martie 2026, polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase (SAESP) Hunedoara, cu sprijinul structurilor de investigații criminale, ordine publică, criminalistică, precum și al polițiștilor din Deva, Hunedoara, Orăștie și secțiilor rurale Șoimuș, Ilia și Hunedoara, alături de patru grupe ale Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS), au pus în executare șapte mandate de percheziție domiciliară.

Acțiunea a avut loc pe raza comunei Lăpugiu de Jos, satul Fintoag, fiind vizate locuințele unor persoane despre care existau indicii că dețin și confecționează ilegal arme de vânătoare, utilizate ulterior în activități de braconaj cinegetic.

În urma perchezițiilor, polițiștii au descoperit și indisponibilizat mai multe bunuri deținute fără drept, printre care: două arme letale lungi de vânătoare confecționate artizanal, o armă neletală cu aer comprimat, o țeavă de armă letală de calibru 20, cu seria ștearsă, peste 190 de cartușe letale de diferite calibre, 12 cartușe fără proiectil și 432 capse. De asemenea, au fost ridicate cantități semnificative de componente și materiale pentru confecționarea muniției, două recipiente cu praf de pușcă, o cameră cu termoviziune și două lanterne, un articol pirotehnic din categoria P1 și mai multe trofee de vânătoare, inclusiv un trofeu de cerb, șase de căprior și patru de mistreț, a transmis IPJ Hunedoara.

De asemenea, anchetatorii au identificat dispozitive și matrițe folosite pentru producerea artizanală a muniției, precum și proiectile metalice de tip diabol.

În cauză, doi bărbați au fost conduși la sediul poliției, fiind cercetați pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, uz de armă fără drept, braconaj și deținerea ilegală de articole pirotehnice.

Față de aceștia a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând ca cercetările să continue sub coordonarea procurorului de caz.