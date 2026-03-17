Petrache vrea bani de la guvern

Președintele Federației Române de Rugby (FRR), Alin Petrache, a declarat că are nevoie de sprijinul financiar al guvernului pentru un program de pregătire corespunzător al echipei naționale a României înaintea participării la Cupa Mondială care va avea loc în 2027 în Australia, relatează Agerpres.

”Noi avem nevoie de sprijinul guvernului și aici trebuie să apăs un pic pe accelerație și să spun că pentru a desfășura un program cu echipa națională este nevoie de pregătire.

Și în general antrenorii cer un număr de pregătire foarte mare, ceea ce noi nu ne-am permis să oferim de fiecare dată.

Dacă vom avea un buget stabil care să ne permită acest lucru o pregătire bună până la Cupa Mondială ar face diferența în meciurile pe care le vom desfășura acolo.

Avem o grupă destul de grea, cu meciuri grele și cred eu că o infuzie de capital importantă din partea statului ne-ar ajuta să ne ridicăm nivelul”, a precizat președintele. Alin Petrache speră ca anul 2026 să fie unul al creșterii economice, iar acest lucru să se reflecte și în bugetele alocate federațiilor de Agenția Națională pentru Sport.

”Anul 2025 a fost cel mai dificil an din punct de vedere financiar. Dar sperăm ca 2026 să fie unul al creșterii economice, așa cum ne promite toată lumea.

Deocamdată ne descurcăm foarte greu fără bugetul de la ANS. Însă fiecare început de an pentru noi este teribil.

Pentru că trebuie să găsim repede sponsori și parteneri, pentru că ei sunt cei care ne susțin activitatea în această perioadă. Dar mă bucur că partenerii au fost de fiecare dată alături de noi”, a mai spus Alin Petrache.