Sportivii de la CS Șomo KickBoxing, performanțe la cel mai înalt nivel

CS Șomo KickBoxing continuă să confirme prin rezultate și implicare, atât pe plan internațional, cât și la nivel local, demonstrând că munca, unitatea și pasiunea construiesc o comunitate tot mai puternică.

La Cupa Mondială WAKO, competiție organizată în perioada 10-15 martie la Lido di Jesolo (Italia), sportivii clubului timișorean au avut evoluții remarcabile, reușind să obțină două medalii de argint și patru de bronz, după meciuri intense și adversari de top.

Performanțele menționate vin ca rezultat al unui efort susținut și al unei pregătiri constante într-un concurs de nivel foarte înalt.

Eduard Gheorghe (categ. 71 kg) a avut trei meciuri în tot atâtea zile și evoluții foarte bune, obținând medalia de argint.

Daria Dobrovolski (categ. 67 kg) a pierdut meciul din finală la doar un punct diferență și a cucerit la rândul ei medalia de argint.

După o victorie obținută în sferturi, Dani Zeithammel s-a oprit în fața unui sportiv foarte titrat din Turkmenistan și a obținut medalia de bronz.

Bogdan Linta și Daria Herlaș au avut la rândul lor evoluții bune, care le-au adus tot medalii de bronz.

Andrei Florea nu a reușit să treacă de primul tur, însă experiența acumulată în această competiție este un pas important înainte.

În cadrul probei de tatami – kick-light, cei cinci sportivi de la CS Șomo KickBoxing au demonstrat curaj și determinare.

Deși experiența la acest nivel și-a spus cuvântul, fiecare dintre ei a luptat exemplar.

Antonia Lavric a reușit să urce pe podium și să obțină medalia de bronz. George Mihalache, Arianna Iovanovici, David Boiciuc și Alex Marton, aflați într-un context extrem de competitiv, cu până la 19 sportivi pe categorie, s-au oprit în faza sferturilor de finală, după două sau chiar trei meciuri spectaculoase fiecare.

Lotul deplasat în Italia a fost coordonat de antrenorii Somogyi Ludovic și Mirabela Călugăreanu, care au gestionat cu profesionalism participarea sportivilor la această competiție de anvergură.

În paralel, la Timișoara, 11 dintre sportivii aflați la început de drum au participat la interclubul BFL, unde au obținut rezultate foarte bune – șapte clasări pe primul loc și patru clasări pe poziția secundă, confirmând potențialul noii generații.

A urmat o gală de kickboxing și MMA dedicată sportivilor semi-profesioniști și profesioniști, unde clubul timișorean a fost reprezentat cu succes: Mihai Nenu (categ. 70 kg, MMA) a câștigat în repriza a doua prin TKO (oprirea meciului de către arbitru), după un control dominant la sol; Patrick Barhan (categ. 80 kg, kickboxing) a obținut victoria la puncte prin decizia arbitrilor în fața sportivului portughez Heric Djalo, într-un meci echilibrat, primul pentru el la această categorie de greutate, marcând o nouă etapă în carieră; Ciprian Sofian – în main-event-ul serii, pe reguli K1, a pierdut în prima repriză în fața francezului Adem Hinitier, într-o confruntare dificilă.

În colțul sportivilor care au luptat pe reguli de kickboxing au fost prezenți antrenorii Ștefan Mercea și Iulian Novac, iar pentru meciul de MMA sprijinul tehnic a fost asigurat de Cosmin Pop și Nick Stoianovici.

„Suntem mândri de fiecare sportiv în parte, indiferent de rezultat. Fiecare meci este o lecție, fiecare experiență ne face mai puternici.

Clubul nostru crește frumos, iar ceea ce construim aici nu este doar performanță sportivă, ci o adevărată comunitate bazată pe respect, muncă și pasiune.

Mulțumim tuturor celor care ne sunt alături și ne susțin constant: Drukeria, TimMedina, Ospătari pentru evenimente și Artoil. Împreună devenim mai puternici!”, a declarat Ludovic Somogyi, președinte și antrenor.