Anvelopare şi panouri fotovoltaice pe mai multe blocuri dintr-un oraş timişean

Mai multe blocuri de locuințe dintr-un oraş situat în sudul județului Timiș vor intra în reabilitare termică, grație accesării de către administrația locală a unor linii de finanțare prin Programul Regional Vest 2021-2027.

Se întâmplă la Deta, vizate fiind blocurile B3, B15 și P6, 19, respectiv, A7, A15 și B13.

Costul total al acestei investiții, realizată în parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, se ridică la 6,77 milioane lei, în condițiile în care, pe lângă anvelopare, clădirile în cauză beneficiază și de instalarea de panouri fotovoltaice.

Țintele acestei intervenții edilitare sunt creșterea eficienței energetice a clădirilor în cauză, implicit și a confortului locatarilor, precum și reducerea cu peste 40 la sută a emisiilor de dioxid de carbon.

Termenul de executare a lucrărilor este de maxim 12 luni.

Centru industrial și de servicii de importanță locală, Deta numără în prezent aproape șase mii de locuitori.