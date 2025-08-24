Noul ghid de finanțare pentru Programul Rabla a fost publicat

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) a pus în consultare publică Ghidul de finanțare pentru Programul Rabla Auto 2025.

Cea mai importantă schimbare vizează valoarea ecotichetului pentru autovehiculele electrice sau cu pilă de combustie pe bază de hydrogen care va fi de 18.500 de lei, sprijin acordat persoanelor fizice care doresc să-și cumpere mașini nepoluante prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM).

Pentru celelalte tipuri de autovehicule, ecotichetele rămân neschimbate: 15.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice; 12.000 lei pentru un autovehicul nou hibrid; 10.000 lei pentru un autovehicul nou cu motor termic (inclusiv GPL/GNC) sau pentru o motocicletă.

„Am înțeles că Rabla nu este doar despre schimbarea unei mașini vechi, ci rămâne un instrument important prin care cetățenii fac pași siguri către un aer mai curat.

Ecotichetul pentru electrice a fost ajustat, dar această decizie permite ca, în condițiile bugetare actuale, să putem oferi unui număr cât mai mare de români șansa de a beneficia și în acest an de de sprijin.

În paralel, încercăm să construim un cadru de finanțare mai stabil și durabil pe viitor prin acoperirea acestui program prin Fondul Social pentru Climă. Obiectivul rămâne același: mai puțină poluare și o tranziție treptată spre mobilitate curată în România” a declarat ministra mediului, apelor și pădurilor, Diana Buzoianu.

