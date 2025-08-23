Poliția solicită sprijinul cetățenilor pentru găsirea a două minore dispărute din Lugoj

Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale efectuează verificări în vederea depistării a 2 minori, în vârstă de 13 și 16 ani, dispăruți din municipiul Lugoj, județul Timiș.

La data de 21.08.2025, în jurul orei 07:30, polițiștii au fost sesizați de un bărbat, părinte social în cadrul unei fundații, că RĂDUCANU DENISA-BRIANA (13 ani) și MERJAN MARIA-LUCA (16 ani) ar fi plecat din cadrul unei fundații care oferă case pentru copii defavorizați și nu s-au mai întors.

RĂDUCANU DENISA-BRIANA

Semnalmente: înălțime 1,55 metri, păr șaten, ochi căprui.

MERJAN MARIA-RALUCA

Semnalmente: 1,60 metri, 60 kg, păr șaten, ochi albaștri.

Oricine poate oferi detalii cu privire la persoanele dispărute este rugat să apeleze Serviciul de Urgenţă 112 sau să contacteze cea mai apropiată unitate de poliţie.