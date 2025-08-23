Trupa timişoreană Akusti-k a lansat o nouă piesă. Video

Trupa timişoreană Akusti-k a lansat, recent, o nouă piesă – „Poveste de vară”.

Muzică și versuri: Șerban Comșa

Aranjament: Akusti-k

Înregistrare și masterizare: Loris Negruț

Video: Creative Eye

Formaţia Akusti-k a apărut în anul 2013, în cadrul proiectului Medfest (actualmente TimMedfest) – Festivalul de Muzică al Mediciniștilor Timișoreni. Atunci, câțiva mediciniști pasionați de muzică au pus bazele unui proiect menit să depășească granițele acestui festival.

De-a lungul anilor, formula trupei a cunoscut modificări, formatul actual incluzând atât mediciniști, cât și alți profesioniști.

Componența trupei:

Diana Ivan – voce

Ioan Petrache – chitară electroacustică

Cristofor Casavela – chitară electrică și voce

Bogdan Pintilie – Tobe

Șerban Comșa – chitară electroacustică și voce

Vlad Negruțiu – Bass

Akusti-k aduce pe scenă un folk autentic, proaspăt și plin de energie, ce reflectă spiritul comunității din Timișoara și Giroc. Prin compozițiile sale, Akusti-k păstrează viu spiritul folk, creând o punte între generații și oferind publicului momente sincere și pline de emoție.

„Poveste de vară” poate fi ascultată mai jos.