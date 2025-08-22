Ghiozdanul elevului, mai scump anul acesta cu cel puțin 25% față de 2024

Pe rafturile magazinelor au început să apară rechizitele necesare pentru școală, însă oferta, deși generoasă, lasă un gol adânc în portofel.

Creșterea TVA, nu doar la cărți, a generat inerent scumpiri în lanț, astfel că, anul acesta, ghiozdanul unui elev costă, în medie, cu 25% mai mult față de anul precedent.

Spre exemplu, prețul unui caiet care, în 2024, era 6 lei, a crescut, acum, la 8.

Conform unui studiu realizat de Organizația Salvați Copiii, la sfârșitul anului trecut costul mediu pentru educație al unei familii pentru un copil era deja mai mare cu 40% față de 2021, doar rechizitele însumând atunci, în medie, 612 lei.

Per total (rechizite, haine, meditații, ”After school”, transport etc.), costul mediu anual suportat de părinți pentru educație în 2024 a fost de 9.818 lei, potrivit aceluiași studiu.

Rămâne de văzut dacă și în această toamnă, după deschiderea anului școlar, prețurile pentru rechizite vor scădea, având în vedere o scădere firească a cererii.

Pe de altă parte, se așteaptă scumpiri la obiectele vestimentare, încălțăminte și, posibil, în zona meditațiilor private, respectiv pentru programul ”After school”.