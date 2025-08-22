Evaziune fiscală în transportul alternativ, la Timișoara

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice și ai Serviciului Rutier Timiș au desfășurat, în 20 august, o acțiune pe raza municipiului Timișoara pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale în domeniul transportului alternativ de tip ride-sharing.

În urma activităților întreprinse au fost verificați 37 de operatori economici, au fost aplicate 5 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 37.000 lei pentru nerespectarea prevederilor O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, a fost confiscată suma de 875 lei și a fost dispusă măsura complementară de suspendare a activității pentru 3 societăți comerciale.

Totodată, polițiștii s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, prevăzută și pedepsită de art. 6¹ din Legea 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, în sarcina a două societăți comerciale.

Acestea sunt cercetate pentru reținerea și neplata, respectiv încasarea și neplata, în termen de maximum 60 de zile de la scadență, a unor obligații fiscale, cauzând un prejudiciu la bugetul general consolidat al statului în valoare de 341.853 lei.