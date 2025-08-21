În plină austeritate și cu reduceri de personal, Primăria Timișoara “aruncă” 19 milioane de euro pe clădiri, spații de arhivare și taxatoare de bilete

Pe ultima sută de metri, înainte de constrângerile bugetare impuse de actuala guvernare, administrația USR a Timișoarei s-a apucat de cumpărături serioase, la prețuri supraevaluate. Chiar dacă e nevoie de bani pentru societățile semi-falimentare, dar și pentru lucrări în oraș, utilități publice și reparații de clădiri, edilii municipilui au decis să facă rapid niște achiziții, care, în total, însumează peste 19 milioane de euro.

Casa Muhle, poveste cu multe semne de întrebare

Subiectul salvării Casei Muhle din Timișoara a generat noi tensiuni între administrația locală și consilierii AUR. Disputa asupra acestei case-monument, care a aparținut vestitului florar imperial Wilhem Muhle, datează încă din 1990, când o parte a fost cumpărată de unul dintre chiriași. Ulterior au existat încercări de a o recupera, ea ajungând pe mânn clanului de romi de mătase Stancu. Începând cu 2015, clanul Stancu a încercat să o vândă, primăria având drept de preempțiune. Romii au cerut inițial 800 de mii de euro, apoi 1 milion și, la a treia strigare, 2,5 milioane de euro.

Primarul de atunci, Nicolae Robu, a ezitat să o cumpere, spunând că e periculos cât timp pot apărea noi litigii și noi pretendenți la proprietate, după modul de operare prin care s-au consacrat romii de catifea, care dețin peste 200 de palate, case istorice și alte proprietăți, multe cumpărate în mod dubios, motiv pentru care au existat numeroase anchete. Ionelaș Cârpaci a fost chiar condamnat pentru o astfel de tranzacție ilegală. Între timp au demolat-o și distrus-o parțial, ei fiind obligați prin hotărâre judecătorească să o readucă la forma inițială, măcar aproximativ, pentru că s-au pierdut detalii arhitectonice și de ornamentare.

În august 2025, primăria a primit o nouă ofertă de la clanul Stancu, de data aceasta romii cerând 3,7 milioane de euro. Grupul consilierilor AUR reamintește că, în noiembrie 2024, a depus un proiect de hotărâre prin care solicita exproprierea imobilului, considerat simbol al orașului. Potrivit acestora, procedura de expropriere ar fi permis Primăriei să plătească prețul stabilit de un evaluator autorizat – aproximativ 1,2 milioane de euro, plus costuri administrative de circa 25.000 de euro.

În schimb, actuala administrație USR a optat, aparent inexplicabil, pentru varianta achiziției directe, ceea ce presupune un cost de 2,4 milioane de euro. Diferența de aproape 1 milion de euro, acuză consilierii AUR, va fi suportată din bugetul local, respectiv din taxele și impozitele plătite de timișoreni.

„Această decizie înseamnă, practic, premierea celor care au lăsat Casa Muhle să se degradeze și pedepsirea contribuabililor”, transmit reprezentanții AUR Timișoara, care susțin că exproprierea ar fi fost soluția corectă și mai avantajoasă financiar.

Este cel puțin ciudat că primăria se oferă să dea 2,4 milioane de euro pe imobil dar nu încearcă să recupereze suma de 30 de mii de euro, bani pe care clanul Cârpaci îl datorează primăriei de aproape 10 ani, cu titlu de cheltuieli de judecată.

În oraș, prin agențiile imobiliare și prin instituții circulă un zvon legat de o posibilă concesie pe care romii din clanul Stancu o vor face Primăriei Timișoara, dacă acceptă suma de 1,2 milioane de euro. Asta pentru că Universitatea Politehnică Timișoara face demersuri de ani de zile pentru a achiziționa Casa Muhle și este dispusă să dea mult mai mult decât primăria și mai aproape de cererea romilor, mai exact UPT oferă 2,38 milioane de euro. Rămâne de văzut dacă romii vor accepta o înțelegere cu primăria și vor renunța la 1 milion de euro din câștig sau vor vinde exact cu suma cerută, pe care Universitatea Polithenica este dispusă să o plătească.

8 milioane de euro pentru niște taxatoare pe autobuze și tramvaie

O achiziție cu adevărat spectaculoasă este cea a unui nou sistem de plată a transportului public. Primăria Timișoara a lansat joi, 14 august 2025, licitația pentru mult-discutatul nou sistem de e-ticketing în transportul public. Pune la bătaie peste 8 milioane de euro, cu TVA, pentru realizarea acestuia, bani care provin din PNRR. Sistemul va trebui livrat în termen de un an și jumătate.

Licitația pentru „sistem de e-ticketing necesar pentru îmbunătățirea transportului public de călători în zona metropolitană Timișoara” a fost publicată pe sistemul electronic de achiziții publice (SEAP) joi, 14 august. Are o valoare estimată de 34,9 milioane de lei, fără TVA – adică 42,2 milioane de lei sau 8,3 milioane de euro, cu TVA. Ofertele sunt așteptate până pe 23 septembrie.

Caietul de sarcini prevede mai multe cerințe tehnice, dar și termene de livrare. Pentru partea de hardware, de exemplu, este prevăzută data de 31 mai 2026, termen stabilit prin contractul de finanțare prin PNRR. Dacă nu este respectat, se pierde finanțarea, iar firma va trebui să plătească despăgubiri. Sau primăria, depinde cine va avea avocați mai buni.

Sistemul trebuie proiectat pentru cel puțin 500.000 de carduri, 200 de milioane de călătorii pe an, 307 vehicule, 45 de linii de transport local, 22 de linii de transport metropolitan, una de transport naval și trei puncte de vânzare a cardurilor. Altfel, sistemul va trebui să fie conectat cu contul de pe portalul unic al primăriei, să ofere și posibilitatea de validare offline. Caietul de sarcini vorbește inclusiv despre conținutul audio-video proiectat pe ecranele din mijloacele de transport în comun.

Spațiu de arhivare de 800 de mii de euro

Deși dispune de destule spații, care ar trebui doar renovate pentru a fi folosite, Primăria Timișoara mai aruncă niște bani, în plină austeritate și pe un nou depozit pentru arhiva instituției. Dovada a fost făcută pe 5 august 2025, când a încheiat cu o companie privată servicii de depozitare a arhivei de documente a instituției un acord-cadru în valoare de 791.000 de euro. Firma care și-a adjudecat afacerea are ca acționari două companii din Rotterdam, Olanda, și a mai derulat, în urmă cu doi ani, un contract cu această primărie, dar pe lista de clienți se mai regăsește, printre alții, inclusiv Direcția Națională Anticorupție.

În timp ce caută să aducă justificări pentru măsurile de austeritate pe care Guvernul Bolojan intenționează să le adopte, inclusiv prin cel de-al doilea pachet pregătit în acest sens, precizând că „nu mai sunt bani”, edilul USR al municipiului Timișoara, Dominic Fritz, a autorizat încheierea, la începutul acestei luni, de către instituția pe care o conduce, a unui contract de aproape 800.000 de euro pentru ca să-și depoziteze documentele. Concret, la data de 20 decembrie 2024, Primăria Municipiului Timișoara a publicat pe SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice) un anunț de participare prin intermediul căruia a făcut cunoscut faptul că vrea să încheie un acord-cadru de servicii de depozitare, procesare arhivistică, conversie digitală și prelucrare digitală.

Primăria Municipiului Timișoara dispune, în prezent, de șase spații pentru depozitarea arhivei, dintre care trei în incinta sediului primăriei (un depozit la parter și două depozite la demisol), precum și trei depozite în exteriorul sediului primăriei (un depozit în Strada Miorița nr. 11 Bis, un depozit cu etaj în Strada Daliei nr. 21 și un depozit în strada Văcărescu nr. 15).

În cele două depozite situate la demisolul sediului primăriei sunt arhivate aproximativ 800 de metri liniari de documente, dintr-un total de 2.500 de metri liniari de documente arhivate și existente în fondul arhivistic al instituției. Primăria condusă de Fritz susține că „spațiul de arhivare existent este ocupat în proporție de 80%”.

La nivelul Primăriei Municipiului Timișoara există instalată o aplicație de management al documentelor, denumită ECO ECM Suite, care are o structură modulară flexibilă, bazată pe o arhitectură de tip Service Oriented Architecture. În decembrie 2022, Primăria Timișoara a lansat o licitație pentru digitalizarea arhivei, operațiune pentru care a pus la dispoziție peste 160.000 de euro. Despre stadiul digitalizării nu s-a mai prea vorbit, iar subiectul a rămas în ceață.

Atribuire cu repetiție

Compania care și-a adjudecat acest contract se numește SC Iron Mountain SRL care, potrivit datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), a fost înregistrată în anul 2024 și are sediul în Dragomirești Vale, județul Ilfov.

Compania are doi asociați persoane juridice străine. Este vorba despre Iron Mountain International Holdings B.V. și despre Iron Mountain Nederland Holdings B.V., ambele cu sediul în Rotterdam, Olanda, și reprezentate de o anume Liliana Miron. Directorul general și administratorul firmei este Florin Adrian Dogaru.

Nu este pentru prima dată când această firmă derulează un contract cu primăria condusă de Dominic Fritz. La data de 24 aprilie 2024, cele două părți au mai parafat un contract în valoare de 599.192,55 de lei fără TVA (713.039,14 lei cu tot cu TVA), pentru prestarea de servicii de retrodigitalizarea arhivei. Contractul a fost încheiat printr-o procedură simplificată de selecție de oferte.

Pe lista clienților se află mai multe ministere, dar și DNA

SC Iron Mountain SRL este depozitarul arhivelor mai multor instituții publice. Iar cel mai consistent contract a fost adjudecat, în data de 23 iulie 2025, împreună cu Zipper Services SRL, de la Casa Națională de Pensii Publice. Este vorba despre un contract cu durata de un an, având ca obiect prestarea serviciilor de depozitare a documentelor, a cărui valoare se ridică la 32.340.000 de lei fără TVA.

Un alt client de seamă al SC Iron Mountain SRL este Direcția Națională Anticorupție, cu care a încheiat, la data de 11 aprilie 2025, un contract în valoare de 821.856 de lei fără TVA, în baza unui acord-cadru pentru prestarea de servicii de depozitare a arhivei și a serviciilor asociate.

Compania a mai derulat contracte cu Primăria Municipiului Reghin (654.591 lei fără TVA), cu Poliția Locală a Sectorului 1 București (37.500 de lei fără TVA), cu Primăria Municipiului Constanța (1.256.557 lei fără TVA), cu Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Imobilizate (327.600 de lei fără TVA), cu ROMSILVA (533.924,7 lei fără TVA), cu Primăria Municipiului Turda (374.404,17 lei fără TVA), cu Universitatea din București (96.000 de lei fără TVA) sau cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Sectorului 2 București (598.660 lei fără TVA).

Alte contracte au fost încheiate cu Biblioteca Academiei Române (285.815,81 lei fără TVA), cu Fondul de Garantare al Asiguraților (464.232 lei fără TVA), cu Ministerul Economiei (239.042,08 lei fără TVA), precum și cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (1.670.233,36 lei fără TVA).

Imobil subevaluat, “castană” pentru administrația USR

Primăria Municipiului Timișoara face demersuri pentru achiziționarea unui imobil situat în cartierul istoric Iosefin, pe strada Treboniu Laurian nr. 10. Imobilul poate fi adaptat pentru nevoi comunitare: spații pentru educație (grădinițe, creșe), sănătate (centre medicale) sau activități culturale. Deși conform stării interioare a clădirii, chiar dacă e renovată pe dinafară, aceasta va necesita investiții pe interior, de la rețeaua de apă și canal până la cea electrică, care deocamdată este la vedere, prin tuburi de plastic, agățate pe pereți.

Construit pe trei niveluri (demisol, parter și etaj), cu o suprafață utilă de peste 780 mp și o curte generoasă de peste 260 mp, acest imobil istoric este scos la vânzare de către proprietar la prețul de 650.000 de euro. Valoarea de piață, stabilită de un evaluator independent la cererea municipalității, este de 1.050.000 de euro.

Ciudat este că, ani de zile, imobilul a fost pus la anunțuri de închiriere cu numai 850 de euro pe lună, însă nimeni nu s-a înghesuit să dea acești bani, casa nefiind decât parțial funcțională, după cum spun chiar cei ce au expertizat-o de curând.

Mai sunt și alte achiziții recente. Primăria Timișoara cumpără un sistem de video analiză cu AI, cu 100 de mii de euro, o sperietoare aproape inutilă și cu vulnerabilități grave de securitate. Acest sistem va fi folosit de către Poliția Locală.

La Sala Constantin Jude, varianta de pardoseală din frasin românesc, votată deja în CL Timișoara, nu mai este pe placul conducerii. În total dispreț față de votul pe care consilierii locali l-au dat deja anul trecut, iată ca în urma presiunilor conducerii Primăriei Timișoara, același proiect, însă cu soluția tehnică diferită si cu lemnul schimbat, se introduce sub forma unui nou proiect de hotărâre.

Contrar celor votate încă de anul trecut, noul proiect de hotărâre presupune, în linii mari, următoarele: folosirea arțarului nordic în detrimentul frasinului românesc; demolarea până la placa de beton doar a zonei de joc și demolarea parțială, până la șapă, a zonei înconjurătoare a zonei de joc, contrar soluției anterioare care viza demolarea totală, până la placa de beton a întregii pardoseli. Asta implică automat bani mai mulți de la bugetul local, evident… adică 8.447.487,6 lei față de 7.912.231,3 lei. Acest proiect putea fi gata deja. Durata de realizare a acestui proiect este de 7 luni.

Parcarea de la Spitalul de Copii, dată tot unei firme de partid

După ani de amânări, Primăria Municipiului Timișoara a anunțat demararea primului proiect de parcare publică multietajată din oraș. Aceasta va fi construită în apropierea Spitalului de Copii „Louis Țurcanu” și are ca scop reducerea timpului petrecut de părinți și alți șoferi în căutarea unui loc de parcare într-una dintre cele mai aglomerate zone ale municipiului. Totodată, proiectul urmărește diminuarea numărului de autoturisme parcate pe străzile adiacente.

Proiectarea tehnică și execuția construcției au fost atribuite companiei Audiotech Multimedia Group SRL, aceeași firmă care s-a ocupat și de construcția halei de mentenanță a tramvaielor noi, precum și de modernizarea Cinema Studio. Noua parcare va avea trei etaje supraterane și două subterane.

„Noua parcare de lângă Spitalul de Copii va fi utilă atât timișorenilor din zonă, cât și personalului medical și celor care vin în vizită la spital. Este o investiție finanțată din bugetul local, din taxele și impozitele timișorenilor. Mă bucur că, în urma licitației, costul de atribuire este cu circa 20% mai mic decât estimarea inițială din documentația tehnică”, a declarat Dominic Fritz, primarul Timișoarei.

Parcarea va pune la dispoziția șoferilor 184 de locuri: 70 la subsol, 68 la etajele supraterane, 31 pe terasă și 15 la nivelul solului. Proiectul include și facilități suplimentare: 8 locuri pentru persoane cu dizabilități, 11 spații pentru biciclete, 6 puncte pentru încărcarea vehiculelor electrice, un ascensor, sistem de supraveghere video și panouri fotovoltaice pentru asigurarea energiei necesare iluminatului.

Valoarea contractului de proiectare și execuție este de 27.862.429 lei, urmând ca în perioada următoare să fie depusă garanția de bună execuție și să fie semnat contractul. Termenul de realizare al investiției este de 6 luni pentru proiectarea tehnică și 24 de luni pentru execuție.

Aici, ca la toate celelalte încercări eșuate de a construi parcări, se observă două lucruri. Primul este că 50% dintre părțile sociale ale Audiotech Multimedia Group SRL precum și funcția de administrator sunt deținute de Ștefan Cojanu, consilier local USR în comuna Dobroșeti, Ilfov. Omul a trecut și prin PNL, iar oamenii care conduc firma au legături cu lideri din tot spectrul politic. Firma sa a câștigat în ultimii ani, prin licitație, 56 de contracte de lucrări și achiziții, cu CNI, Universitatea București, municipiile Târgoviște şi Oradea sau comunele Margina și Cordun.

Printre aceste contracte se numără câteva cu Primăria Timișoara, printre care cele de reabilitare a cinematografelor Victoria, Timiș și Studio, precum și hala de mentenanță a tramvaielor noi din Timișoara. Însumat, doar prin licitații cu procedură simplificată, firma consilierului local USR din Dobroești a încasat de la UAT Timișoara, din 2020 de când USR a preluat conducerea primăriei, fix 135 233 019 lei, echivalentul a 27 046 603 euro. La vânzări directe prin SEAP, sumele sunt mai mici, primite de la Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara, în cumul de 85.205 lei, adică vreo 17 mii de euro, în anii 2023 și 2025.

Parcările, specialitatea USR Timișoara în umflarea costurilor

Așa cum s-a întâmplat și cu proiectele parcărilor suspendate din cartierul Dacia sau de la Gara de Nord, care de 5 ani nu s-au mai făcut, și la parcarea de la Spitalul de Copii prețurile sunt exorbitante, în comparație cu prețul pieței sau cu cât au cheltuit administrațiile altor orașe. Primarul Fritz se laudă că în 5 ani a reușit să termine o licitație pentru un proiect și execuție pe parcări. Mai mult, se și laudă că din licitație a ieșit prețul mai mic cu 20% decât în estimarea inițială, o altă formă de a spune același lucru e că estimarea inițială a fost cu vreo 20% mai mare decât era nevoie.

Câteva aspecte ce țin de „performanţa” administrativă

Valoarea este de 27,86 milioane + TVA, adică 33.15 milioane de lei, echivalentul a 6.53 milioane euro. Cele șase milioane și jumătate de euro sunt pentru pentru 184 de locuri de parcare, dintre care vreo 15 la sol și vreo 60 aveau loc dacă pe terenul construcției se făcea doar parcare la sol, deci 6.53 milioane de euro pentru 110 locuri suplimentare de parcare, ceea ce înseamnă 60.000 de euro pentru fiecare loc de parcare adițional.

Firma aleasă se numește „AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP” și pe prima pagină a site-ului lor scrie că sunt dealeri autorizați pentru Christie, Dolby, Cinemeccanica, iar la secțiunea portofoliu de construcții nu are absolut nimic. Practic, un excelent mod de a ne aminti că într-o altă administrație, reabilitarea centrului a fost făcută de o firmă de salubritate din București.

Cifra de afaceri a firmei arată că nu a făcut niciodată un proiect de asemenea dimensiuni, deci este evident cât de pricepuți sunt în a-l gestiona pe acesta în mod optim.

𝐀𝐝𝐞𝐯𝐚̆𝐫𝐮𝐥 𝐞 𝐜𝐚̆ 𝐩𝐮𝐭𝐞𝐚 𝐬𝐚̆ 𝐢𝐚𝐬𝐚̆ 𝐜𝐮 𝟐𝟎% 𝐦𝐚𝐢 𝐬𝐜𝐮𝐦𝐩 𝐬̦𝐢 𝐬𝐚̆ 𝐩𝐥𝐚̆𝐭𝐢𝐦 72 𝟎𝟎𝟎 𝐝𝐞 𝐞𝐮𝐫𝐨 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐮𝐧 𝐥𝐨𝐜 𝐬𝐮𝐩𝐥𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫 𝐝𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐯𝐚 𝐟𝐢 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐧𝐢𝐛𝐢𝐥 𝐮𝐧𝐝𝐞𝐯𝐚 𝐢̂𝐧 𝐮𝐫𝐦𝐚̆𝐭𝐨𝐫𝐢𝐢 𝟓-𝟕 𝐚𝐧𝐢.

Comparativ, un loc în parcarea subterană de la blocul de la Paltim costă, cu tot cu comisioane, aproximativ 13.000 de euro, iar un loc în parcarea subterană de la X City, cu tot cu teren, TVA și profitul proprietarilor, costă aproximativ 14.000 de euro.