800 de muncitori şi 200 de utilaje lucrează intens pe șantierul autostrăzii A1 Margina – Holdea

Activitate intensă și mai multe fronturi de lucru pe șantierul autostrăzii A1 Margina – Holdea.

Se lucrează în continuare la cele două tuneluri, dar și la podețe, poduri și pasaje (armări, cofrări și betonări elemente ale structurilor), a transmis DRDp Timişoara.

Sunt atacate ambele tuneluri, atât pe intrare, cât și pe ieșire, fiind în diferite stadii de execuție. Au avansat excavațiile la tunelul al doilea, inclusiv la zona de cut&cover.

Săptămâna aceasta se montează un sistem de monitorizare geotehnică complexă în timpul excavației. Primele citiri realizate cu acest sistem au evidențiat o comportare în parametri din punct de vedere geotehnic a tunelului.

Antreprenorul – Asocierea UMB GRUP & Euro-Asfalt – este mobilizat cu 800 de muncitori și 200 de utilaje.

Sursa foto: DRDP Timişoara