Vlad Pascu a fost condamnat definitiv la 10 ani de închisoare în cazul accidentului din localitatea 2 Mai

Vlad Pascu a fost condamnat definitiv la 10 ani de închisoare în „dosarul 2 Mai”, a anunțat joi avocatul Adrian Cuculis.

„Dosarul 2 Mai a ajuns la final. Totul a rămas cum știți. 10 ani de închisoare pentru Vlad Pascu. O poveste tristă, tristă”, a scris avocatul pe Facebook.

Potrivit Digi24, Curtea de Apel Constanța a menținut decizia primei instanțe.

Judecătorii au mai decis să reducă despăgubirile acordate în primă instanță familei uneia dintre victime.

La finalul lunii ianuarie, Vlad Pascu a fost condamnat la 10 ani de închisoare, în dosarul în care este auzat că a condus drogat și a accidentat mai mulți tineri, în localitatea 2 Mai.

Doi dintre tineri au murit.

Decizia a fost luată atunci de Judecătoria Mangalia.

(sursa: Mediafax)

