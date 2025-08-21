Poșta Română transmite că nu a primit informații privind modul de operare al aplicației EPIDS pentru tichetele de energie

Poşta Română precizează că nu a primit informații referitoare la modalitatea de operare a aplicației dezvoltate de Serviciul de Telecomunicații Speciale unde pot fi depuse cererile pentru voucherele de energie. Iar salariații Poștei nu au fost instruiți cu privire la acest proiect, scrie tvrinfo.ro.

Oficialii companiei fac apel către beneficiari să nu solicite sprijin în subunitățiile poștale, întrucât, în acest moment, angajaţii nu le pot oferi răspunsuri pertinente.

Reprezentanții Poștei Române ii sfatuiesc pe oameni să contacteze direct Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și Serviciul de Telecomunicații Speciale.

”Până la data de 20.08.2025, Compania Națională „Poșta Română” nu a primit informații referitoare la modalitatea de operare a aplicației EPIDS (dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale – STS). De asemenea, convenția cu Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) nu este semnată de niciuna dintre părți și nu a fost transmis nici formularul de înscriere a beneficiarilor în program.

În plus, salariații Poștei Române nu au fost instruiți cu privire la acest proiect. Din aceste motive, facem un apel către beneficiari să NU solicite sprijin în subunitățiile poștale, întrucât, în acest moment, nu le putem oferi răspunsuri pertinente.

Pentru orice nelămuriri, rugăm presa și beneficiarii să contacteze direct Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială – ANPIS și Serviciul de Telecomunicații Speciale – STS”, potrivit unui comunicat al Poștei Române.