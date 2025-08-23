Stațiunea Băile Herculane, aflată într-o continuă degradare, readusă la viață de o mână de tineri arhitecți

Povestea readucerii la viață a Băilor Herculane, unul dintre cele mai vechi orașe balneare din Europa care a suferit un lung declin pe fondul corupţiei, a fost relatată într-un reportaj de către Agenția France-Presse (AFP), citată de hotnews.ro.

În prezent, staţiunea românească Băile Herculane are faţade dărăpănate, este plină de graffiti şi moloz. O echipă de voluntari, tineri arhitecți, oferă însă speranță. În ciuda obstacolelor juridice, ei lucrează pentru a revigora locul care odinioară atrăgea împărații cu apele sale tămăduitoare, scrie AFP.

Arhitecta Oana Chirila, în vârstă de 31 de ani, care conduce o echipă de cinci voluntari, spune că a fost impresionată de frumusețea locului pe care l-a descoperit „din întâmplare”, în urmă cu opt ani. „Și, în același timp, am fost șocată de starea lui”, a adăugat ea, referindu-se la starea orașului din sud-vestul României.

Proiectul de restaurare al grupului Oanei Chirilă reprezintă una dintre numeroasele inițiative recente ale societății civile lansate pentru a proteja monumentele istorice ale Românieil, notează AFP, precizând că aproximativ 800 de astfel de monumente s-au deteriorat sau riscă să se prăbușească complet. Unele dintre ele reprezintă deja un pericol semnificativ pentru siguranța publică.

Vizitată cândva de prințesa Sisi

Băile Herculane au fost construite în 1886, în timpul Imperuiului Austro-ungar, și au găzduit odinioară oaspeți distinși care veneau să se bucure de tratamentele cu sulf.

Printre acești vizitatori ilustri se numărau împăratul Austriei, Franz Joseph, și soția sa, Elisabeth, cunoscută sub numele de Sisi. Franz Joseph însuși a descris orașul ca fiind „cea mai frumoasă stațiune balneară” din Europa.

Un secol mai târziu, băile sunt în paragină, iar vizitatori se opresc aici doar pentru a imortaliza clădirea dărăpănată, notează agenția franceză de presă.

„Ne este frică că se surpă”

În prezent, Oana Chirila și echipa sa de voluntari pot efectua lucrări de conservare doar la structura exterioară a băilor.

„Ne este frică că se surpă”, spune ea. Arhitecta explică că „majoritatea monumentelor istorice se află în starea actuală – adică în continuă degradare – deoarece sunt blocate din punct de vedere juridic”, împiedicând utilizarea fondurilor publice sau europene pentru restaurare.

Deocamdată, de-a lungul unei părți a malului râului, vizitatorii se pot bucura de trei bazine cu apă sulfuroasă – ceea ce Oana numește „mici căzi de baie”. Echipa ei a renovat aceste bazine și a construit cabine de schimb și pavilioane din lemn, unul dintre numeroasele proiecte pe care le-au întreprins în întreg orașul.

Herculane „se va vindeca”

Arhitecta se teme că eforturile sale sunt doar un „pasament slab” pe o rană căscată, însă vrea să rămână optimistă.„Herculane a căzut în decadenţă din cauza corupţiei, însă noi sperăm că mulţumită acţiunii cetăţenilor motivaţi se va vindeca”, a declarat ea.

În ultimii ani, Baile Herculane, cu o populație de 3.800 de locuitori, a cunoscut o creștere constantă a turismului, potrivit oficialilor locali. Aproximativ 160.000 de turiști au vizitat stațiunea în 2024 – față de 90.000 în 2020 – mulți dintre ei căutând tratamente balneare, dar și oportunități de drumeții și alpinism.

„Stațiunea s-a schimbat”, a declarat pentru agenția de știri AFP, Aura Zidarita. Ea spune că stațiunea își poate recâștiga statutul de „perlă a Europei”.

„Ar fi minunat ca acest complex să fie restaurat aşa cum era acum sute de ani, bineînţeles păstrând influenţele autro-ungare” şi să devină o perlă a Europei”, a declarat Aura Zidarita, un medic în vârstă de 50 de ani, venit să-şi „reîncarce bateriile” în vaporii izvorului.