Cutremur în România, duminică dimineața
Un cutremur de intensitate medie s-a produs duminică în zona Vrancea. Seismul a avut magnitudinea 4.
Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului anunță că duminică, la ora 7.15, un cutremur s-a produs în zona seismică Vrancea.
Este un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.0, declanșat la adâncimea de 130 de kilometri.
Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 36km V de Focșani, 65km N de Buzău, 73km E de Sfântu-Gheorghe, 86km E de Brașov, 92km SV de Bârlad și 93km S de Bacău, precizează INCDFP.
Vineri, un cutremur de magnitudine similară a avut loc în Gorj.