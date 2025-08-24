Cutremur în România, duminică dimineața

Un cutremur de intensitate medie s-a produs duminică în zona Vrancea. Seismul a avut magnitudinea 4.

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului anunță că duminică, la ora 7.15, un cutremur s-a produs în zona seismică Vrancea.

Este un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.0, declanșat la adâncimea de 130 de kilometri.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 36km V de Focșani, 65km N de Buzău, 73km E de Sfântu-Gheorghe, 86km E de Brașov, 92km SV de Bârlad și 93km S de Bacău, precizează INCDFP.

Vineri, un cutremur de magnitudine similară a avut loc în Gorj.