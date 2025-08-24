Cutremur în România, duminică dimineața

Actualitate
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Cutremur în România, duminică dimineața

Cutremur în România, duminică dimineața

Un cutremur de intensitate medie s-a produs duminică în zona Vrancea. Seismul a avut magnitudinea 4.

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului anunță că duminică, la ora 7.15, un cutremur s-a produs în zona seismică Vrancea.

Este un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.0, declanșat la adâncimea de 130 de kilometri.

CITEȘTE ȘI: Noul ghid de finanțare pentru Programul Rabla a fost publicat

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 36km V de Focșani, 65km N de Buzău, 73km E de Sfântu-Gheorghe, 86km E de Brașov, 92km SV de Bârlad și 93km S de Bacău, precizează INCDFP.

Vineri, un cutremur de magnitudine similară a avut loc în Gorj.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *