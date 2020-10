Noi execuții în PNL Timiș

Doi liberali și-au depus astăzi, oficial, la PNL Timiș, renunțarea la mandatul de consilier județean. Este vorba despre Cosmin Ligius Buboi și Nicolae Bitea.

Până la ora 12, au avut termen pentru a proceda la fel alți doi aleși de pe lista PNL pentru CJT: Alin Popoviciu și Călin Roman. Deoarece aceștia din urmă nu și-au depus renunțarea la mandat, se vor urma procedurile statutare pentru excluderea lor din partid.

“Vrem să schimbăm modul de a face politică. Toți cei din nucleul zero trebuie să își asume eșecul alegerilor în Timișoara, așa cum au făcut-o Nicolae Robu și Dan Diaconu. Problemele de imagine nu trebuie să mai afecteze credibilitatea PNL și a candidaților filialei. Dacă am face altfel, ar însemna doar să băgăm gunoiul sub preș, iar în politică trebuie să avem responsabilitate și asumare”, a precizat Alin Nica, președintele interimar al PNL Timiș.

Următorii doi aleși pe lista PNL pentru CJ Timiș sunt Andrei Cotețiu și Cosmin Lazăr.