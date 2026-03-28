Lucrări de consolidare pe un drum din Timiș

Lucrările de consolidare pe DN 59B, județul Timiș, avansează încă din prima săptămână.

Pe sectorul Livezile – Deta (km 60 – km 75), echipele antreprenorului PORR Construct s-au mobilizat pentru realizarea de săpături, aplicarea stratului anticontaminator din material geotextil și pentru așternerea stratului de fundație inferior din balast de 20 cm.

În paralel, pe celălalt contract de consolidare, Cruceni – Livezile (km 44 – km 60), constructorul DPB a început piconarea dalelor de beton, dinspre Cruceni spre Grăniceri.