Se oprește apa, la începutul săptămânii viitoare, în mai multe localități timișene

Luni, 30 martie, între orele 9-13 se va întrerupe furnizarea apei în Sânnicolau Mare, pe strada Traian Vuia, pentru lucrări de conectare conducte.

Tot luni, între orele 9-16, în Curtea și Homojdia se va întrerupe furnizarea apei pentru lucrări de mentenanță la Gospodăria de Apă și spălarea bazinului de înmagazinare și a rețelei de distribuție.

De asemenea, între orele 9-14 presiunea va fi scăzută în Balinț, Târgoviște, Bodo, Fădimac, Traian Vuia și în Făget, pe străzile Ștefan cel Mare, Calea Bichigiului, Sebastian Olariu, Drumul Gladnei și Gheorghe Doja, pentru lucrări de spălare a rețelei de distribuție.

Marți, 31 martie, între orele 9-17 se vor executa două conectări de conducte în Moșnița Nouă, la intersecțiile străzii Iris cu străzile Claudia și Camelia. Pe durata lucrărilor se va opri alimentarea cu apă în Moșnița Nouă și Moșnița Veche, iar în Albina, Bucovăț și Bazoșu Nou presiunea va fi scăzută.

Tot marți, între orele 9-12 se va întrerupe furnizarea apei în Ianova pentru lucrări de mentenanță la Gospodăria de Apă.

„La reluarea alimentării cu apă în regim normal este posibil ca la robinete să curgă apă tulbure. Deoarece această perturbare va fi de scurtă durată, recomandăm clienților să nu folosească apa în scopuri menajere, până la limpezirea completă. Rugăm, de asemenea, consumatorii să ia măsuri de stocare a unor cantități de apă care să le acopere necesarul pe perioada anunțată” – Aquatim.