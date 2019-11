Locuitorii din Remetea Mare, nemulțumiți de Autotim

Teoretic, problema transportului spre Timișoara pentru localnicii din comuna Remetea Mare și pentru cei din satul aparținător Ianova e rezolvată, practic oamenii sunt nemulțumiți de felul cum Autotimul asigură acest serviciu.

Mulți dintre localnici s-au plâns că nu de puține ori autobuzulde la Timișoara nici nu mai ajunge în localitate sau are mari întârzieri. Iată una dintre postările din data de 15 octombrie, de pe siteul ”Împreună pentru comuna noastră”: ”Autotim, de tine să nu mai auzim, că la 18,30 nu ai trimis autobuz la Ianova”. După această postare au apărut și comentarii ale localnicilor care solicită rezilierea contractului cu Autotim-ul și încheierea unuia cu o altă firmă de transport.

Despre supărările oamenilor din Remetea Mare și Ianova a ajuns să afle și Ilie Golubov, primarul comunei, care nu de mult s-a trezit cu oamenii în fața porții sale: ”Am avut discuții destul de aprinse cu directorul Autotim, în speranța normalizării situației, dar se pare că mai multe nu pot face, neavând pârghiile necesare, în situația în care licență de transport pe această rută o are doar Autotimul. Eu sunt un om înțelegător, mai întârzi, zece minute, 15 minute, dar să-i pui pe oameni să aștepte și 40 de minute și să nici nu vii… Eu nu mai înțeleg”.

Reprezentantul Autotim, șeful de exploatare Sorin Iuda ne-a declarat că problemele cetățenilor din comună nu mai sunt actuale, că are regulat discuții cu viceprimarul și că mijloacele de transport circulă acum normal. Pe de altă parte, Iuda spune că din transportul pe această rută Autotimul nu are nici un profit, pentru că mașinile circulă sub capacitate și oamenii nu-și fac abonamente. ”Deabia acum elevii și-au făcut legitimații de transport lunare”, a încheiat reprezentantul Autotim.