Krepelka a fost cel mai rapid pe traseul de lângă lacul Surduc!

Ediția cu numărul 17 a întrecerii automobilistice „VTM Timiș – Lac Surduc – Internațional 2025” a generat, sâmbătă, un adevărat spectacol automobilistic pe patru roți în zona de est a județului Timiș. Cel mai cunoscut și mai important eveniment sportiv organizat în vestul României de Asociația Auto Club Rally Timiș sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv, cu sprijinul Consiliului Județean Timiș, a fost unul de viteză pe traseu montan.

S-au prezentat la start 41 de piloți din cinci județe: Timiș, Arad, Caraș Severin, Hunedoara și Dolj. Interes crescut, așadar, pentru atractiva cursă cu o diferență de nivel între start și finiș de aproximativ 500 de metri. Traseul creionat de organizatori a avut o lungime de 4,9 kilometri.

Cel mai bun timp din concurs l-a obținut multiplul campion național la viteză în coastă Alexandru Krepelka. Aflat la volanul unei Honda Civic, pilotul de la CS Krepelka Motorsport s-a impus la clasa 2, rezervată motoarelor de până la 2.000 cc, reușind totodată să fie cel mai rapid din întreaga competiție.

Inițial, lupta s-a dat între Alexandru Krepelka și colegul său de club Zoltan Martincsek. După antrenamentele cronometrate, cel din urmă, aflat la volanul unui Peugeot 205, a avut un timp mai bun. Au urmat manșele de concurs, în care mai rapid a fost Krepelka. Al treilea timp la clasa 2 a fost obținut de Constantin Răducioiu (VW Golf).

La clasa 1, câștigător a fost Marius Giurisici, tot pe o Honda Civic, la mare luptă cu Csaba Kovacs (Citroen C2). Aici, al treilea a fost Dragoș Magdescu (Renault Megane).

Robert Makrai (BMW E36) a triumfat la clasa 3, acesta fiind cu cinci secunde mai rapid decât următorul clasat, Radu Dobârcău (Mini Cooper). Podiumul a fost completat de Sorin Mihoc (Renault Megane).

Luca Sburlea (Honda Civic) s-a impus la juniori, Adelina Bitoana (Fiat 500 Abarth) a fost cea mai rapidă la feminin, iar în ierarhia pe echipe pe primul loc s-a clasat CSC Dumbrăvița Rally Team.

„Ultima etapă va fi peste două săptămâni la Lugoj, însă nu voi putea să concurez atunci. Îmi propun ca anul viitor să fiu o prezență constantă în Campionatul Județean Timiș, să particip în toate etapele ce nu se vor suprapune cu cele din campionatele naționale, care sunt prioritare pentru mine. Mulțumim pentru susținere Consiliului Judeţean Timiş și partenerilor privați Lucian Perescu (Constructim), Mirko Peroni (Rossini), Dan Lazăr (Ducodan), Florin Diaconescu (OPR Asfalt), Daniel Giurgea (Proflex SRL), Custom Concept MDA (Aleman Denisa și Dobriceanu Adriana), Călin Otescu (OTE Group), Leonard Hantig (LC Electric Plus), Mihai Ciama (Expert Petroleum Stations), Cristian Rus (RED Credit IFN), Timburg – produse cosmetice, Proexib Instal, D Auto Xpert și Elmas Pagad (Dumitru Petrina)”, a declarat Alexandru Krepelka.