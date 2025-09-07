„Inginerie periculoasă”, descoperită la o reprezentanță a Registrului Auto Român din vestul țării

Inspectorii Registrului Auto Rom ân din Cara ș-Severin au descoperit, recent, un nou caz de improvizație periculoasă la o maşină .

Astfel, autovehiculul prezentat pentru verificări a fost modificat în mod neconform, fiind descoperit un „nou mod de prindere“ pentru oala telescopului, o componentă esențială în sistemul de suspensie al mașinii!

Modificarea era realizată în dreptul unor străpungeri severe de rugină, ceea ce ridică grave semne de întrebare privind siguranța autovehiculului în trafic.

„De fiecare dată când colegii noștri fac astfel de descoperiri, înțelegem cât de importante sunt verificările tehnice pe care le facem în vederea eliberării CIV. La acest autovehicul, adus la RAR Caraș-Severin, putem spune că am descoperit un nou mod de prindere pentru oala telescopului. « Ingineria» este vizibilă în dreptul străpungerilor de rugină.“, au declarat oficialii RAR Caraș-Severin, citați de caon.ro.

În urma inspecției, autovehiculul a fost respins, iar autoritățile au precizat clar că acesta nu a primit Cartea de Identitate a Vehiculului și nici nu o va primi în condițiile actuale. Această situație nu este singulară, ci face parte dintr-un val mai amplu de tentative de introducere în circulație a unor mașini nesigure, aduse din străinătate sau modificate necorespunzător.

RAR atrage atenția asupra riscurilor majore pe care le implică astfel de „soluții tehnice“ improvizate. Instituția încurajează șoferii să nu se lase păcăliți de aparențe și să verifice temeinic orice vehicul second-hand înainte de achiziție. De asemenea, se reiterează faptul că siguranța rutieră începe cu un autovehicul aflat în stare tehnică corespunzătoare.