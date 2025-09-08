Se închide circulaţia rutieră şi pietonală pe strada Gheorghe Lazăr, la Timişoara. Linia 13, deviată

Societatea de Transport Public Timișoara informează că, în vederea realizării lucrărilor la trecerea la nivel cu calea ferată, circulația rutieră și pietonală pe strada Gheorghe Lazăr va fi închisă temporar, după cum urmează:

– în data de 10 septembrie 2025, de la ora 22:00 până în data de 11 septembrie 2025, ora 6:00;

– în data de 11 septembrie 2025, de la ora 22:00 până în data de 12 septembrie 2025, ora 6:00;

• în data de 12 septembrie 2025, de la ora 22:00 până în data de 13 septembrie 2025, ora 18:00.

Pe durata acestor întreruperi, traseul liniei 13 va fi modificat după cum urmează:

– Sensul tur: Piața 700 – Piața Mărăști – Piața Consiliul Europei – bulevardul Circumvalațiunii – strada strada Gheorghe Lazăr – Timiș – traseu normal;

– Sensul retur: traseu normal până la Gheorghe Lazăr – bulevardul Circumvalațiunii – Piața Consiliul Europei – Piața Mărăști – Piața 700 – strada Paris – strada Sf. Ioan – Piața 700 (Spitalul Militar).