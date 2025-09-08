Cinci medalii obţinute în Slovacia de luptătorii de la CS Heracle

O primă verificare a toamnei, sâmbătă, pentru tinerii practicanți de lupte greco-romane de la CS Heracle, reveniți după pauza de vară la centrul de pregătire din comuna Ghiroda.

Șapte sportivi au făcut deplasarea în Slovacia pentru turneul internațional organizat în localitatea Trhová Hradská. Și cinci dintre ei au reușit să urce pe podiumul de premiere!

Nichita Fornea (U13 – categ. 49 kg) și Vadim Țarelunga (U17 – categ. 51 kg) au obținut medalii de aur, în timp ce colegii lor Alex Nastas (U15 – categ. 62 kg), Adrian Popescu (U17 – categ. 55 kg) și Andrei Cernous (U17 – categ. 80 kg) au cucerit argintul.

Au mai participat Artiom Popescu (U17 – categ. 55 kg) și Maxim Revenco (U17 – categ. 60 kg).