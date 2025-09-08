Accident feroviar în apropiere de Timişoara

Luni, 8 septembrie, la ora 13:19, Pompierii timişeni au fost anunțați prin apel 112 despre producerea unui accident feroviar în comuna Peciu Nou.

A fost alertat Detașamentul 2 Pompieri Timișoara si la locul evenimentului s-au deplasat o autospecială de descarcerare grea, o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD cu medic, precum si o ambulanță SAJ.

Potrivit primelor informaţii transmise de ISU Timiş, în accidentau fost implicate un autoturism, în care se aflau două persoane, și automotorul Regio 11124, în care erau aproximativ 30 de călători.

La momnetul publicării ştirii, cele două victime din autoturism primesc îngrijiri medicale la fața locului, în stare conștientă și cooperantă.

Ambele au fost transportate la spital.

Sursa foto: IPJ Timiş