Accident rutier grav în Timiş.

Luni, 8 septembrie, în jurul orei 11:50, Pompieri timişeni au fost anunțați despre producerea unui accident rutier în localitatea Hodoș.

De urgență, s-au deplasat la locul evenimentului pompierii lugojeni, cu o autospecială de primă intervenție si comandă, precum și o ambulanță SAJ.

Din primele informații, în accidentul rutier sunt implicate două autoturisme, în care se aflau șase persoane. O minoră primește îngrijiri medicale la fața locului, conștientă, cooperantă, a transmis ISU Timiş.

Vom reveni!