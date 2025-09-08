Anunţ public – Consiliul Judeţean Timiş

Consiliul Județean Timiș anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Asigurarea capacităților de transfer necesare pentru toate deșeurilor municipale colectate prin upgradarea/modernizarea stației de transfer Timișoara și centrelor de colectare Jimbolia, Deta și Făget”, propus a fi amplasat în municipiul Timișoara, identificat prin CF 428242, nr. top. 428242, jud. Timiș.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul ANMAP, municipiul Timișoara, str. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud. Timiș și la adresa titularului Consiliul Județean Timiș din Timișoara, Bd. Revoluției din 1989, nr. 17, județul Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8-16,30 și vineri între orele 8-14. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul ANMAP.

