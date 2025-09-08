Performanţă istorică la dans sportiv, obţinută la 14th King’s Cup Thailand Open 2025

Life
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Performanţă istorică la dans sportiv, obţinută la 14th King’s Cup Thailand Open 2025

Trei perechi românești au demonstrat încă o dată nivelul excepțional al dansului sportiv din ţara noastră:

Cezar Jebeleanu & Csenge Barath (clubul SPORTIM DANCE Timișoara)

Zicoane Sebastian & Avram Oana (pereche mixtă)

Rareș Cojoc & Andreea Matei (Campionii României)

Toți au reușit să se califice în finalele 14th King’s Cup Thailand Open 2025, acompaniate de muzică de orchestră live, oferind un spectacol de neuitat și, totodată, câștigând aplauzele publicului și aprecierile Casei Regale a Thailandei.

Cu prestații de excepție, perechile româneşti au urcat pe cele mai înalte trepte ale podiumului și au cucerit Marele Trofeu semnat de însăși Majestatea Sa Alteța Regală – Regele Thailandei.

WDSF YOUTH STANDARD – Cezar & Csenge – LOCUL 1

WDSF WORLD OPEN STANDARD – Rareș & Andreea – LOCUL 1 / Sebastian & Oana – LOCUL 2

Performanţă istorică la dans sportiv, obţinută la 14th King’s Cup Thailand Open 2025

Acest moment reprezintă nu doar o victorie sportivă, ci și o confirmare a valorilor, disciplinei și pasiunii cu care România, prin Federaţia Română de dans Sportiv, își pregătește viitorii campioni.

Participarea delegației Sportim Dance, formată din doi sportivi și doi antrenori, nu ar fi fost posibilă fară sprijinul Consiliul Judetean Timis, căruia clubul îi aduce mulţumiri.

CITEŞTE ŞI: Vernisaj la Kunsthalle Bega: „Tauromahia”

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *